Medien: Pál Dárdai bei Hertha BSC vor dem Aus

Pál Dárdai musste mit Hertha BSC die nächste Niederlage in Kauf nehmen

Nach fünf Niederlagen in Folge rangiert Hertha BSC nur noch auf Platz elf in der Fußball-Bundesliga. Das Vertrauen in Trainer Pál Dárdai ist einem Medienbericht zufolge immens gesunken. Dem Ungar droht gar das Aus beim Hauptstadtklub.

Wie der "kicker" nach der 0:2-Niederlage am Sonntag bei der TSG Hoffenheim berichtet, ist Hertha bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Pál Dárdai. Dieser soll die Mannschaft dann zur neuen Saison übernehmen.

Die Klubführung um Manager Michael Preetz habe den Glauben verloren, dass der 43 Jahre alte Dárdai das Ruder noch herumreißen kann. Vor allem die Leistungen im letzten Saisondrittel sollen zu den Überlegungen geführt haben.

Nach der schmeichelhaften Niederlage in Hoffenheim sagte Dárdai unterdessen knapp: "Ich habe schon 100-mal gesagt: Wenn ich die Entwicklung hier blockiere, muss man es mir sagen." Ein finales Gespräch zwischen Trainer und Manager, so der "kicker" weiter, stehe aber noch aus.

Pál Dárdai, schon als Spieler Identifikationsfigur an der Spree, steht seit seit Februar 2015 als Cheftrainer an der Seitenlinie. Zuvor war er als Jugendtrainer bei der Hertha aktiv. Im vergangenen Dezember hatte der Klub seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2020 verlängert.