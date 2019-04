Hecking nimmt Gladbach-Star Hazard in Schutz

Hecking (l.) will die Torausbeute nicht an Hazard festmachen

Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat Angreifer Thorgan Hazard gegen Kritik in Schutz genommen.

"Wir brauchen mehr Torgefahr. Da ist nicht nur Hazard gefordert. Die ausbaufähige Torausbeute in der Rückrunde nur an ihm festzumachen, ist mir zu billig", sagte der scheidende Coach der Fohlen.

Am Samstag tritt die Borussia beim abstiegsbedrohten Traditionsklub VfB Stuttgart an, der vom neuen Interimscoach Nico Willig betreut wird. Hecking: "Unsere Erkenntnisse, was die Spielweise des VfB angeht, sind auch noch nicht bei hundert Prozent. Der neue Trainer will sicher seine Spielidee einbringen und der Trainerwechsel wird bestimmt im mentalen Bereich was bewirken. Darauf müssen wir uns einstellen."

Den Rest-Spielplan bewertet Hecking positiv. "Es ist schön, dass wir an allen vier verbleibenden Spieltagen Spiele haben, bei denen es für beide Kontrahenten noch um etwas geht. Das werden spannende Spiele", betonte der Gladbacher Trainer. Aber keine Partie werde "ein Selbstläufer", so Hecking.