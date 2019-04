Witsel glaubt an den Titel mit dem BVB: "Alles ist möglich"

Glaubt an den Titelgewinn des BVB: Axel Witsel

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Axel Witsel glaubt trotz des Ein-Punkte-Vorsprungs des FC Bayern München an den Titelgewinn in der Bundesliga.

"Alles ist noch möglich! Die letzten vier Spiele sind Endspiele, in denen wir noch mal alles aus uns herausholen müssen. Wir haben ein schweres Restprogramm, aber die Bayern auch", sagte der Belgier der "Bild"-Zeitung und kündigte vor dem brisanten Revierduell gegen den FC Schalke 04 an: "Im Derby gegen Schalke wollen wir unser nächstes Titel-Finale gewinnen. Weiter nach vorn schauen wir erst mal nicht. Mit der Strategie, von Spiel zu Spiel zu denken, sind wir in dieser Saison bisher bestens gefahren."

BVB hat sich beim FC Bayern "dämlich angestellt!

In der Tabelle der Bundesliga liegt der Titelverteidiger aus München aktuell einen Punkt vor dem BVB. "Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir vier Spieltage vor Schluss mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz zwei liegen würden, hätte ich das sofort unterschrieben. Jetzt ist es so und noch alles drin", fiebert der Belgier dem Saisonendspurt und der Chance auf die Meisterschale entgegen.

Die bittere 0:5-Klatsche beim Spitzenspiel vom 28. Spieltag gegen den FC Bayern ärgert Witsel auch noch drei Wochen danach. Da habe sich der BVB "aber auch dämlich angestellt." In München hätte das gesamte Dortmunder Team einen rabenschwarzen Tag erwischt: "Wir hätten alle anders auftreten müssen!", weiß der belgische Nationalspieler, zollt aber auch dem Rekordmeister Respekt. "Man kann schon fühlen, dass die Bayern noch ein bisschen mehr Erfahrung haben", sagte der Belgier, der genau weiß, dass Dortmund auf einen Patzer der Münchner hoffen muss, um im Saisonfinale noch mal eine Chance auf die Tabellenführung zu bekommen.

42 Punkte Vorsprung vor S04? "Dafür können wir uns nichts kaufen"

Vor dem heißen Revierdderby erinnert der Mittelfeldmotor der Schwarz-Gelben sein Team daran, dass es ganz wichtig sei, "dass wir cool bleiben", auch wenn das Spiel für die Fans des BVB "emotional das wichtigste Spiel des Jahres sein mag." Für Witsel ginge es in erster Linie um drei wichtige Punkte im Titelkampf.

Dass der BVB derzeit mit 42 Punkten den größten Vorsprung aller Zeiten vor den Königsblauen spielt für den 30-Jährigen am Samstag auf dem Platz keine Rolle. "Dafür können wir uns rein gar nichts kaufen, wenn der Schiedsrichter das Spiel anpfeift", erklärte Witsel, der den großen Vorsprung auf den Reviernachbarn als Indikator für die bärenstarke Saison von Borussia Dortmund sieht.

Einen Abstieg von Schalke 04 wünscht sich Witsel indes nicht. "Wenn ich sehe, wie viel das Derby den Menschen in der Region bedeutet, wie viel darüber im ganzen Land gesprochen wird: Weshalb sollten wir darauf dann verzichten wollen."

Witsel adelt Sancho und Favre

Von seinem jungen Teamkollegen Jadon Sancho fand der Belgier ausnahmslos lobende Worte. "Jadon hat eine unglaubliche Qualität, kann mit seinen Tricks und Dribblings immer den Unterschied ausmachen", schwärmte der Witsel über den 19-jährigen Engländer." Mit seiner "herausragenden Technik gepaart mit enormer Schnelligkeit" habe Sancho sogar das Potenzial zum Weltstar. Bis auf Weiteres sei es aber sowohl für Sancho als auch den BVB das Beste, wenn der Flügelflitzer "mindestens noch ein, zwei Saisons hier bleibt", bevor er zu einem der ganz großen Klubs in Europa wechsele.

Über seinen Trainer Lucien Favre sagte Witsel: "Der Trainer ist immer der Chef. Lucien Favre ist ein besonderer Trainer, unglaublich akribisch. Er will uns alle immer verbessern. Wir möchten ihn und uns für die harte Arbeit gerne mit dem Titel belohnen."