Von Löw ignoriert: Volland hakt Nationalmannschaft ab

Volland absolvierte bislang zehn Länderspiele

Angreifer Kevin Volland vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat einen Haken hinter seine Karriere in der Nationalmannschaft gemacht.

"In der Frage bin ich Realist. Ich bin seit November 2016 nicht mehr dabei gewesen", sagte der 26-Jährige, der zehn Länderspiele absolviert hat, dem "kicker": "Ich hatte vergangene Saison schon einen Lauf und ein konstantes Jahr, habe 14 Tore erzielt. Dieses Jahr wieder. Irgendwann macht man sich keine großen Gedanken mehr, ob man eingeladen wird oder nicht."

Dass er das Zeug für die Nationalmannschaft hat, steht für Volland außer Frage: "Auf dem Niveau kann ich immer spielen, so selbstbewusst darf ich sein. Aber es ist nicht meine Entscheidung. Alles ist gut."

Volland: Bayer hat sich "anderen Status erarbeitet"

So sehr das Thema Nationalelf für Volland abgehakt, so gut läuft es für den 26-Jährigen aktuell mit Bayer Leverkusen. Nach neun Punkten aus den letzten drei Spielen ist die Werkself wieder in Schlagdistanz zur Champions League. Der Lauf der Rheinländer sei unter anderem auf die "gute Mentalität" der Mannschaft zurückzuführen, ist Volland überzeugt.

Vor allem das Gefühl, "dass die Mannschaften wieder vor den Spielen gegen uns sagen: Das kann unangenehm werden, wir müssen viel gegen den Ball laufen", habe sich das Team hart erarbeitet.

"In der Hinrunde haben sicherlich einige gesagt: Bayer ist schlagbar. Jetzt haben wir uns durch die gute Rückrunde wieder einen anderen Status erarbeitet: Die Gegner wissen, dass es verdammt schwer wird gegen uns", so Volland.

Keine Zweifel an Peter Bosz

Großen Verdienst am Erfolg hat laut Volland Trainer Peter Bosz. An dem Niederländer seien intern nie Zweifel aufgekommen, betonte der Stürmer: "Die Stimmung war damals schlecht, aber nur, weil wir verloren haben. Doch Zweifel am System oder dass wir so keine Spiele mehr gewinnen können, gab es nicht."

Ob die Leverkusener Mannschaft auch über den Sommer hinaus zusammenbleibt, vermag Volland nicht zu sagen. Angst um die sportliche Zukunft hat er trotzdem nicht: "Klar sind viele von uns gerade begehrt. Aber Bayer wird alles daransetzen, dass der Großteil zusammenbleibt. Doch das Geschäft ist schnelllebig. Bis Ende August kann viel passieren. Dass wir mit dieser Truppe noch drei Jahre Zeit haben, ist unwahrscheinlich, aber du kannst ja auch gute Spieler holen, wenn welche gehen."