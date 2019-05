Geldstrafen für Kaiserslautern und Münster

Beim Spiel am 1. Februar kam es zu Ausschreitungen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger mit Geldstrafen belegt. Lautern muss 4500 Euro zahlen, Münster 4000 Euro.

Grund dafür sind Vorfälle während des Ligaspiels zwischen den beiden Teams Anfang Februar in Münster. Die Gästefans fielen negativ mit Pyrotechnik sowie einem verbrannten Münster-Fanbanner auf. Zudem liefen sechs Münsteraner Fans in der Schlussphase in den Innenraum, weshalb das Spiel für drei Minuten unterbrochen werden musste.