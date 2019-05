Baumann äußert sich zu Verhandlungen mit Kruse

Frank Baumann möchte Max Kruse bei Werder Bremen halten

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann lässt sich durch ein mögliches Interesse anderer Vereine an Trainer Florian Kohfeldt nicht aus der Ruhe bringen und sieht das "sehr entspannt".

Das erklärte Baumann in einem Interview des Online-Portals "meinwerder.de" vor dem Bundesliga-Spiel gegen den BVB. "Florian identifiziert sich schon zu 100 Prozent mit Werder und hat betont, dass er sich auch in den nächsten Jahren bei Werder sieht", sagte Baumann.

Baumann, der seit drei Jahren Sportchef bei Werder ist, zieht ein positives Zwischenfazit seiner Arbeit: Werder sei "sportlich und wirtschaftlich deutlich stabiler als vor drei Jahren", sagte er. Der 36 Jahre alte Cheftrainer habe daran großen Anteil: "Er ist für uns ein ganz entscheidender und elementarer Faktor für die Entwicklung der letzten 15 Monate", lobte Baumann.

Europa League? "Die Chance ist noch da"

Teil der angesprochenen Entwicklung ist, dass sich Werder als aktuell Tabellenneunter der Bundesliga immer noch Hoffnungen auf einen Platz in der Europa League machen darf.

"Die Chance ist für uns auf alle Fälle noch da. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir mindestens noch zwei Spiele gewinnen. Und da wir nicht mehr viele Spiele haben, sollten wir gegen Dortmund damit anfangen", weiß Baumann. Aktuell liegen die Bremer vier Punkte hinter dem Siebtplatzierten TSG 1899 Hoffenheim.

Was passiert mit Max Kruse?

Während Werder Bremen in dieser Saison also noch um das internationale Geschäft kämpft, bastelt Baumann derweil schon am Kader für die kommende Spielzeit. Besonders die Zukunft von Max Kruse ist noch ungewiss. Denn der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer aus. Die Norddeutschen möchten ihren Kapitän halten.

"Wir konnten Max immer überzeugen, dass er bei Werder seine Topleistung abrufen kann und eine hohe Bedeutung im Mannschaftsgefüge innehat", so Baumann: "Das sind auch jetzt unsere Argumente, mit denen wir Max vom Bleiben überzeugen wollen." Die Entscheidung soll dabei im Mai fallen.