Darum gewann David Wagner das S04-Casting

David Wagner steht wohl vor einem Engagement beim FC Schalke 04

In der vergangenen Woche hatte "Sky Sport UK" berichtet, dass der FC Schalke 04 in David Wagner seinen neuen Trainer gefunden hat. Doch laut "WAZ" herrscht in den Gremien der Königsblauen noch Uneinigkeit. Demnach sei auch Dieter Hecking weiter ein Thema.

Der "Sport Bild" zufolge ist die Entscheidung nun jedoch gefallen. Im "Trainer-Casting" zwischen Wagner und Hecking setzt sich demnach der ehemalige BVB-Coach und Schalker "Eurofighter" durch.

Der Noch-Übungsleiter von Borussia Mönchengladbach habe zwar lange gute Karten gehabt, letztendlich entschieden sich die Schalke-Verantwortlichen aber gegen Hecking. Grund dafür sei sein vorzeitiges Aus bei den Fohlen.

Durch die Gladbach-Trennung im Sommer sei es nahezu unmöglich, einen Neuanfang auf Schalke zu verkörpern, heißt es in dem Bericht.

Wagner dagegen passe perfekt zum Revierklub. Zum einen stimme die überfallartige Taktik des 47-Jährigen mit der Spielphilosophie, die Sportvorstand Jochen Schneider und Co. vorschwebt, überein.

Wagner will keine Topstars

Außerdem sind die Schalke-Bosse bei ihrer Analyse zu dem Entschluss gekommen, dass Wagner Spieler besser machen kann. Schließlich schaffte er mit seinem Ex-Klub Huddersfield Town den Aufstieg und den Klassenerhalt in der Premier League - trotz Mini-Etat und fehlender Stars.

Ein solcher Bessermacher kommt Schalke gerade recht. Für das kommende Transferfenster haben die Knappen nur wenig Spielraum. Nachdem Ex-Manager Christian Heidel in den letzten drei Jahren rund 150 Millionen Euro verprasste, bleibt nicht mehr viel Geld für namhaften Neuzugänge übrig.

Laut "Sport Bild" ist Wagner bereit, auf neue Topstars zu verzichten. Vielmehr will der 47-Jährige die eigenen Spieler zu echten Größen formen.

David Wagner als "Malocher" und Motivator

Hinzu kommt, dass Wagner mit seiner Art perfekt zu Schalke passe. Der Coach gilt als besonders eloquent und begeisterungsfähig. Mit seiner positiven Art, die an Jürgen Klopp erinnert, soll er die katastrophale Saison 2018/19 vergessen machen und Schalke wieder neues Leben einhauchen.

Was auf Schalke auch gut ankommt: Wagner ist ein bodenständiger Coach. In Hudderfield stand er stets in Trainingskleidung anstatt im Anzug auf dem Platz. Damit verkörpere er ein "Malocher-Image", so die "Sport Bild", was natürlich bestens zum Arbeiterklub aus Gelsenkirchen passt.