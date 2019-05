Medien: FC Schalke hat Quartett im Visier

Jonas Lössl soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben

Seit dem 09. Mai ist offiziell bestätigt, dass David Wagner den FC Schalke 04 als Trainer in die neue Saison führen wird. Welche Spieler der Ex-Coach des BVB II und des englischen Klubs Huddersfield Town unter seinen Fittichen haben wird, ist derweil noch unklar. Die Planungen laufen jedoch angeblich auf Hochtouren.

Gemeinsam mit S04-Sportvorstand Jochen Schneider soll Wagner potenzielle Neuzugänge diskutieren. Die "Bild" will dabei die Namen eines Quartetts erfahren haben.

Neben Stürmer Dodi Lukebakio, der in der laufenden Spielzeit bei Fortuna Düsseldorf für Furore sorgt und bislang wettbewerbsübergreifend 14 Tore und fünf Vorlagen beisteuerte, sollen es ein Kicker der Ligakonkurrenz sowie ein Wagner bestens bekanntes Duo den Knappen angetan haben.

Von Hannover 96 könnte U21-Nationalspieler Waldemar Anton (Vertrag bis 2021) zu den Königsblauen stoßen. Laut dem Bericht sind die Niedersachsen ab einem Gebot von zehn Millionen Euro gesprächsbereit. Anton stammt aus der 96-Jugend und bestritt bereits über 100 Profispiele für die Mannen aus Hannover. Eine "erste lose Kontaktaufnahme" soll stattgefunden haben.

Zudem bringt die "Bild" zwei Spieler von Wagners Ex-Verein Huddersfield Town ins Gespräch. Keeper Jonas Lössl (ablösefrei), der in der Bundesliga schon für den 1. FSV Mainz spielte, und Verteidiger Mathias "Zanka" Jörgensen (Vertrag 2020) sollen in den Fokus der Schalker gerückt sein. Beide gehörten unter Wagner zum Stammpersonal. Lössl kündigte bereits an, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.