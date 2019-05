Steinmeier besucht DFB-Frauen im WM-Trainingslager

Der Bundespräsident besucht die DFB-Frauen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stattet der Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der WM-Vorbereitung in Grassau einen Besuch ab. Am Samstag wird das Staatsoberhaupt die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zur Endrunde in Frankreich verabschieden.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird Steinmeier am Vormittag zunächst die öffentliche Trainingseinheit des zweimaligen Weltmeisters auf der Anlage des ASV Grassau verfolgen. Im Anschluss gibt es eine Gesprächsrunde mit der DFB-Delegation um DFB-Vizepräsident Reinhard Rauball und -Direktor Oliver Bierhoff sowie ein gemeinsames Mittagessen mit den Spielerinnen im Teamhotel.

Das am Freitag beginnende Trainingslager endet mit der WM-Generalprobe gegen Chile am 30. Mai in Regensburg. Am 3. Juni reist das DFB-Team nach Frankreich, fünf Tage später findet das Auftaktspiel in Rennes gegen China statt. Die weiteren Gegner in Gruppe B sind Spanien und Südafrika.