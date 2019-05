Kimmich schwärmt: "Werner kann vielen Mannschaften helfen"

Joshua Kimmich und Timo Werner spielen gemeinsam in der Nationalmannschaft

Der rasante Aufstieg seines Ex-Vereins RB Leipzig ist auch für Bayern-Profi Joshua Kimmich außergewöhnlich.

"Dass sie in die Bundesliga aufsteigen und dort eine gute Rolle spielen werden, habe ich erwartet, aber dass sie so schnell zu einem Topklub werden, war für alle überraschend", sagte Kimmich vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20:00 Uhr) zwischen RB und München im "Sportbuzzer"-Interview.

Der Nationalspieler erzählte zudem, dass er während seiner Zeit in Leipzig (2013 bis 2015) einen "Erwachsenen-Fußball" gelernt habe. In Kontakt steht der Defensivspieler aus der Leipziger Mannschaft noch mit Diego Demme, auch der RB-Mannschaftsarzt und -Physiotherapeut hätten ihm nach dem kürzlich gewonnenen Meistertitel gratuliert.

Eine hohe Meinung hat Kimmich aber vor allem von RB-Torjäger Timo Werner, an dem die Bayern Interesse zeigen. "Er ist unglaublich schnell, hat einen brutalen Torriecher und einen super Abschluss vor der Hütte. Da fackelt er nicht lange, um die Dinger einzuschweißen. Er kann mit rechts, links und mit dem Kopf treffen", schwärmte Kimmich.

Einen Wechsel von Werner nach München, kann sich Kimmich durchaus vorstellen. "Prinzipiell kann ein Stürmer von Timos Qualität, der zwei, drei Jahre hintereinander etwa zehn bis 15 Tore gemacht hat, vielen Mannschaften helfen", sagte der 24-Jährige, schränkte aber ein: "Bei uns ist es natürlich ein anderes Spiel."

Kimmich nimmt Niko Kovac in Schutz

In dem Interview äußerte sich Kimmich auch zur aufkommenden Kritik an Trainer Niko Kovac. "Egal, welcher Trainer hier war, auch bei Pep Guardiola war Kritik da. Bei Carlo Ancelotti war Kritik da. Bei Jupp Heynckes war es eine andere Situation, weil er ein bisschen aus der Not geholt wurde und Trippletrainer war", so der Nationalspieler.

Es werde oft nach Sachen gesucht, die man kritisieren kann. Als Bayernspieler oder -trainer müsse einem sowas aber auch bewusst sein, stellte Kimmich klar.

Auf die Frage, ob Kovac bei einem verpassten Pokalsieg seinen Stuhl räumen muss, antwortete der Abwehrmann: "Es wird im Fußball vieles von Titeln abhängig gemacht." Er ist aber der Meinung, dass man auch andere Faktoren sehen müsse.

"In dieser Saison wird vieles schlechtgeredet. Aber wir können zwei Titel gewinnen und das Double holen. Viel mehr geht nicht", ergänzte Kimmich.