Jagt der BVB zwei Serie-A-Absteiger?

Getty Images

Ismael Bennacer soll das Interesse des BVB geweckt haben

Borussia Dortmund arbeitet anscheinend weiterhin auf Hochtouren am Kader für die neue Saison. Aktuell sollen es dem BVB gleich zwei Spieler angetan haben, die unlängst mit dem FC Empoli den Klassenerhalt in der italienischen Serie A verpassten.

Dabei soll es sich um die Mittelfeldakteure Hamed Junior Traorè und Ismael Bennacer handeln. Das berichtet "Il Tirreno".

Der 19-jährige Traorè mauserte sich 2018/19 zum unumstrittenen Stammspieler, kein anderer U20-Feldspieler sammelte mehr Einsätze in Italien, und weckte somit die Aufmerksamkeit der Konkurrenz.

Im Januar einigte sich AC Florenz mit Empoli auf einen Transfer des Ivorers und verlieh den Youngster unmittelbar bis zum Saisonende zurück nach Empoli. Ende Mai offenbarte Empoli-Präsident Fabrizio Corsi jedoch, die nötigen Dokumente seien bis zum 31. Januar nicht eingegangen, der Deal somit nichtig.

Zudem bestätigte Corsi, dass drei große italienische Klubs sowie ein Bundesliga-Verein, der Champions League spielen werde, an Traorè interessiert seien.

Kommt es zum Tauziehen zwischen den BVB und Bayer Leverkusen?

Gegenüber "Radio Kiss Kiss Napoli" führte Corsi aus, dass auch Bennacer von europäischen Top-Klubs umworben werde.

"Für Bennacer und Traorè wurde ich von Vermittlern internationaler Vereine angesprochen. Diese meinten, in den nächsten Tagen kommen wichtige Angebote. Wenn eine wichtige Spieleragentur aus Deutschland, die sich mit solchen Sachen beschäftigt, direkt zu mir kommt und mir in die Augen schaut, dann erzähle ich bestimmt keine Ente", so Corsi.

Traorè steht bei Empoli bis Ende Juni 2022, der 21-jährige algerische Nationalspieler Bennacer noch bis 2021 unter Vertrag. Neben dem BVB soll auch Bayer Leverkusen seine Fühler ausgestreckt haben.