Pressestimmen: "Liverpool beKLOPPt vor Glück"

Getty Images

Jürgen Klopp und der FC Liverpool gewannen das Champions-League-Finale 2019

Im Champions-League-Finale 2019 setzte sich der FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur mit einem 2:0-Erfolg durch und feierte dadurch den sechsten Königsklassen-Sieg der Vereinsgeschichte. In den Medien wird vor allem Reds-Teammanager Jürgen Klopp gefeiert. Die internationalen Pressestimmen:

England

Daily Mirror: "Klopps Könige von Europa! Liverpool gewinnt den sechsten CL-Titel. Salah und Origi treffen und brechen Tottenhams Herz. Die exzellente Saison von Liverpool endet unvergesslich."

Sun: "Salah und Origi schießen die Reds zur sechsten Europa-Krone - Die Spurs verpassen es zu glänzen. Für Mo Salah und Liverpool war es eine Art Erlösung. Niemanden in Rot wird es interessieren, dass das Team in einem rein englischen Finale nicht gerade Werbung für die sogenannte beste Liga der Welt gemacht hat."

Daily Star: "Was für ein Albtraum-Start für Tottenham beim ersten Champions-League-Finale. Man hat das Gefühl, dass es nicht das letzte Mal war, das Klopp diese Stufe erreicht hat."

Daily Mail: "Liverpool regiert Europa wieder. Nach den Schmerzen der vergangenen Champions-League-Saison ist Salah genau der richtige, um Tottenhams Traum zunichte zu machen. Liverpool ist ein Verein, dessen jüngste Geschichte von Schmerzen geprägt ist. Der Sieg befreit Klopp auch vom Ruf des Mannes, der immer das Finale verliert."

Guardian: "Liverpools Sieg ist der Höhepunkt von Klopps inklusivem Projekt. Liverpool unter Klopp ist ein zielgerichtetes, integratives Projekt, bei dem es nicht nur um den Erfolg auf dem Platz geht."

Independent: "Liverpool beendet das Märchen der Spurs. Liverpool und Jürgen Klopp haben es endlich geschafft. Die Reds haben sich endlich für die Saison belohnt."

Spanien

Marca: "Liverpool, die neuen Könige von Europa. Die englische Fußballparty war das Festival der Intensität. Nach 25 Sekunden war Tottenham bewusstlos. Jürgen Klopp, der beste Trainer der Welt. Klopps Sturmfußball hat sich zum Siegerstil entwickelt. Der Deutsche ist mit Trainingsanzug und Cappy der Trainer des Jahres."

Mundo Deportivo: "Liverpool berührt den Himmel in Madrid. Der Elfmeter von Salah war sein einziger Beitrag im Champions-League-Finale, das von einem Chor mit Klopp als Dirigenten angeführt wurde. Der eigentliche Star der Reds ist Jürgen Klopp."

AS: "Liverpool krönt sich zum sechsten Mal zum Champion von Europa. Es war ein Finale der Zurückhaltung, weit weg von den Erwartungen. Dieses Finale hatte auch seinen Karius in die entgegengesetzte Richtung."

Sport: "Liverpool erobert Europa. Es wird viel über Klopps ersten Erfolg, seine überwältigende Persönlichkeit und seine beneidenswerte Energie geschrieben. Aber niemand wird sich an die Party erinnern, denn außer dem Pokal gibt es fast nichts, an das man sich erinnern kann. Am Ende des Spiels war es unvermeidlich zu fragen, ob es sich bei dem, was wir gesehen hatten, wirklich um ein Champions-League-Finale handelte."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Liverpool ist Europas Champion! Tottenham scheitert an Salah und Origi."

Tuttosport: "'Reds-Triumph! Liverpool und der sechste Titel: Salah-Origi-Show, Tottenham K.o.. Es war ein Finale, das nicht schön anzusehen war, bedingt durch das Tor der Reds in den ersten Minuten. Ausschlaggebend war auch Alisson, der in der zweiten Halbzeit das Tor vernagelte."

La Repubblica: "Ein Meisterwerk von Klopp. Der Deutsche, Befürworter des offensiven Fußballs, hat sich ausnahmsweise für Verteidigung entschieden, um Tottenham zu besiegen.

Frankreich

L'Équipe: "Die roten Könige. Liverpool schlägt Tottenham und gewinnt ein enttäuschendes Finale."

Le Parisien: "Das Team aus dem Norden von England hat sicherlich nicht sein bestes Spiel der Saison geliefert, aber die Spieler haben die Lehren aus ihrem verlorenen Finale gegen Real Madrid im vergangenen Jahr gezogen und gelernt, in der Verteidigung stark zu sein."

Deutschland

Bild: "Liverpool beKLOPPt vor Glück! Diese Henkelpott-Entscheidung dauerte nicht einmal eine Minute. Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind Champions-League-Sieger 2019! 2:0 im Finale gegen Tottenham. Mit einem frühen Handelfmeter beginnt die magische, rote Nacht von Madrid."

Süddeutsche: "Am Ende der Heldenreise. Und während seine Spieler erschöpft und trunken vor Glück feierten, sah man Klopp über den Rasen gehen. Und nun stand er da, am Ziel. Am Ende seiner Heldenreise. Am silbernen Henkelpott. Am größten Pokal, den ein Vereinstrainer gewinnen kann. "

kicker: "Klopps Werk: Alles, nur nicht normal. Jetzt ist "The Normal One", als der sich Jürgen Klopp im Oktober 2015 in Liverpool vorgestellt hatte, endgültig ein "Special One": Der erste deutsche Teammanager, der einen Klub der ersten englischen Liga zu einem großen Titel führt, zum Gewinn der Champions League, dem bedeutendsten Wettbewerb im Klubfußball überhaupt."