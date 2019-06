Preußen Münster wildert in Berlin

Unknown Source

Seref Özcan (r.) kommt vom Berliner AK ins Münsterland

Fußball-Drittligist Preußen Münster hat Offensivspieler Seref Özcan verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom viertklassigen Berliner AK und erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilte Münster am Mittwoch mit.

"Seref ist ein sehr dynamischer Spieler. Mit seinem Tempo und seiner Durchsetzungskraft in Eins-gegen-eins-Situationen kann er auf der Außenbahn wichtige Impulse für unser Spiel geben. Unsere Aufgabe wird nun sein, ihn möglichst schnell an das Niveau in der 3. Liga heranzuführen", freut sich Malte Metzelder, Geschäftsführer Sport beim SCP, auf der Homepage des Klubs.

Özcan ergänzte: "Der Klub hat sich sehr um mich bemüht. Die 3. Liga verfolge ich schon lange und Preußen Münster ist ein etablierter Verein, der attraktiven Fußball spielt und auch jüngeren Spielern eine Chance gibt. Deshalb freue ich mich auf diese Herausforderung und darüber, dass ich jetzt hier bin."

In der abgelaufenen Saison der Regionalliga Nordost kam der Flügelspieler, der in der Jugendabteilung des Hamburger SV ausgebildet wurde, auf sieben Tore und zehn Vorlagen.