Stendera-Berater bestätigt: "Marc soll weg und will weg"

Getty Images

Marc Stendera ist bei Eintracht Frankfurt nicht mehr gefragt

Eigengewächs Marc Stendera hat beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt keine Zukunft mehr. Das bestätigte jüngst auch sein Berater Alexander Bürger.

"Marc soll weg und Marc will weg", so der Spieleragent gegenüber dem "Wiesbadener Kurier". Zuletzt wurde bereits spekuliert, dass sich der 23-Jährige künftig dem Zweitligisten Hamburger SV oder dem Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln anschließen wird.

Stendera besitzt zwar noch ein Jahr Vertrag bei den Hessen, soll aber keine sportliche Rolle mehr in der Main-Metropole spielen.

Berater Bürger erläuterte zuletzt, dass für den offensiven Mittelfeldmann durchaus auch ein Klub aus der 2. Bundesliga infrage kommt: "Für Marc ist nicht die Liga das Wichtigste, sondern die Perspektive beim jeweiligen Trainer. Er will jetzt einfach nur spielen, das hat er mir für alle Verhandlungen mit auf den Weg gegeben."

Nach einer langen Verletzungspause vor zweieinhalb Jahren war Stendera bei den Frankfurtern nie mehr richtig in Tritt gekommen. Seit Sommer 2017 hat der gebürtige Kassler nur in fünf Bundesligapartien in der Startelf der Eintracht gestanden.

Vor seiner schweren Knieverletzung galt Stendera noch als Senkrechtstarter und gehörte bei der SGE als Youngster zum Stammpersonal.

Laut Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic könnte der Mittelfeldmann bereits für eine geringe Ablösesumme zu haben sein.