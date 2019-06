Bundesliga-Trio buhlt um Klopp-Star

Jan Kruger, getty

Marko Grujic steht noch bis 2023 beim FC Liverpool unter Vertrag

Im Sommer 2016 sicherte sich der FC Liverpool die Dienste des serbischen Mittelfeldspielers Marko Grujic, der 23-Jährige konnte an der Anfield Road allerdings kaum Eindruck hinterlassen. Was er drauf hat, zeigte der Rechtsfuß hingegen 2018/19 während einer Leihe zu Hertha BSC. Ein Verbleib in der Bundesliga wird nun immer wahrscheinlicher.

Hertha BSC strebt an, die Leihe mit dem Nationalspieler, dessen Vertrag in Liverpool erst im Sommer 2023 endet, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Das berichtet "Goal".

Demnach droht den Berlinern allerdings Konkurrenz aus der heimischen Liga. Werder Bremen und Eintracht Frankfurt sollen Grujic fest verpflichten wollen.

Dem Bericht zufolge ist Grujic einem Verbleib bei Hertha nicht abgeneigt, Liverpool bevorzugt allerdings einen Verkauf.

Angeblich erhoffen sich die Reds eine Ablöse von rund 28 Millionen Euro. Eine Summe, die Werder wohl kaum auf den Tisch legen dürfte, über die die Eintracht nach dem Verkauf von Luka Jovic an Real Madrid für etwa 60 Millionen Euro hingegen durchaus verfügt.

Bessere Chancen dürfte allerdings Atlético Madrid haben. Die Madrilenen sollen ebenfalls ihre Fühler nach Grujic ausstrecken und ihre Bemühungen intensivieren, sollte Rodri sich dem FC Bayern anschließen.