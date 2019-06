Scheidender Juve-Coach Allegri kündigt Sabbatjahr an

Antonio Calanni

Will ein Jahr pausieren: Massimiliano Allegri

Der scheidende Juve-Trainer Massimiliano Allegri will sich eine Auszeit nehmen.

Er werde ein Jahr pausieren, "auch weil ich das Privatleben wieder ein bisschen in die Hand nehmen muss", sagte der Erfolgscoach laut Nachrichtenagentur "Ansa" bei einer Veranstaltung in Mailand.

"Ich brauche dieses Jahr, um (meine Akkus) für das kommende aufzuladen." Der 51-Jährige hatte die Alte Dame seit 2014 trainiert und mit dem Klub zahlreiche Titel gewonnen.

In diesem Jahr gewannen die Bianconeri zum achten Mal in Serie die Meisterschaft, waren allerdings in der Champions League im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden.