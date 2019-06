Polen schockt favorisierte Belgier

unknown

Polen schlägt Belgien bei der U21-EM

Polens U21-Fußballer sind mit einem Sieg gegen Belgien in die U21-Europameisterschaft gestartet. Im ersten Spiel des Turniers setzte sich die Auswahl um den Düsseldorfer Dawid Kownacki in Reggio Emilia mit 3:2 (1:1) gegen Belgien durch.

In der Gruppe A mit Spanien und Italien wird das Weiterkommen für Belgien mit dem Fortuna-Profi Dodi Lukebakio nun ganz schwer.

Nur der Gruppensieger sowie der beste von drei Gruppenzweiten ziehen ins EM-Halbfinale ein. Aaron Leya Iseka vom FC Toulouse hatte die favorisierten Belgier in Führung gebracht (16. Minute), Szymon Zurkowski (26.) gelang der Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit sorgten Krystian Bielik (52.) und Sebastian Szymanski (79.) für die Entscheidung zugunsten der Polen. Der Anschlusstreffer durch Dion Cools (84.) kam zu spät.

Offiziell eröffnet wird das Turnier am Abend mit der Partie des Gastgebers Italien gegen Spanien in Bologna.

Titelverteidiger Deutschland startet am Montag (21:00 Uhr) in Udine gegen Dänemark in das Turnier. Am 30. Juni findet in Udine das Finale statt.