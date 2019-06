Bericht: Gladbach an Schalker Stürmerstar interessiert

Christof Koepsel, getty

Breel Embolo (r.) könnte den FC Schalke nach drei Jahren verlassen

Vor drei Jahren wechselte Breel Embolo als großer Hoffnungsträger für die vereinsinterne Rekordablösesumme von 26,5 Millionen Euro vom FC Basel zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Nach der dritten enttäuschenden Saison bei den Königsblauen könnte es in diesem Sommer zum Abschied kommen.

Nach einem Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" soll der Spieler selbst derzeit prüfen, welche Optionen für ihn infrage kommen könnten. In erster Linie scheint Schalkes Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach ein möglicher Abnehmer für den Schweizer Nationalspieler zu sein.

Bislang konnte Embolo die hohen Erwartungen an ihn nur viel zu selten erfüllen. Nach vielen Verletzungsproblemen und Formschwankungen brachte er es in seinen ersten drei Jahren in Gelsenkirchen auf 61 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwölf Tore erzielte.

Womöglich wäre die Borussia aus Gladbach eine neue Anlaufstelle für den 22-Jährigen, im vierten Jahr in Deutschland endlich den großen Durchbruch zu schaffen. In 2018/2019 kam der Stürmer auf lediglich 15 Startelfeinsätze unter Domenico Tedesco und Huub Stevens und wusste dabei selten zu überzeugen.

Vertraglich ist Embolo noch zwei Jahre an den FC Schalke gebunden. Sollte Gladbach hinsichtlich eines Transfers ernst machen, dürfte es also trotz der mäßigen sportlichen Empfehlungen der letzten Monate eine kostspielige Angelegenheit für den VfL werden.