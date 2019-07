Gladbach im Ablöse-Poker um Weltmeister-Sohn

Alexander Scheuber, getty

Marcus Thuram spielt für die U21 Frankreichs

Mit Breel Embolo vom FC Schalke 04 hat sich Borussia Mönchengladbach bereits in der Offensive verstärkt. Ein zusätzlicher Mann für die Angriffsabteilung soll noch kommen. Dabei ist Marcus Thuram, Sohn von Frankreich-Legende Lilian Thuram, in den Fokus geraten. Der Ablöse-Poker läuft.

Wie der "kicker" berichtet, befindet sich Gladbach in Verhandlungen mit Thurams Klub, Ligue-1-Absteiger EA Guingamp. Doch auf eine Ablösesumme konnten sich beide Parteien noch nicht einigen.

Thuram ist noch bis 2020 an den französischen Klub gebunden. Da der Angreifer mit Guingamp nicht in die zweite Liga gehen will, wittert der Europa-League-Teilnehmer vom Niederrhein ein Schnäppchen. In englischen Medien war von neun Millionen Euro die Rede.

Der 21-Jährige war in der abgelaufenen Ligue-1-Saison der große Lichtblick bei Absteiger EA Guingamp. 13 Tore erzielte der flinke Linksaußen in 38 Pflichtspielen. Zuletzt wurde neben Gladbach auch Liga-Rivale Borussia Dortmund mit Thuram in Verbindung gebracht.

Neben Thuram soll auch noch Verteidiger Malang Sarr von OGC Nizza kommen. Nach Informationen des "kicker" steht der 20-Jährige bei der Borussia ganz oben auf der Transfer-Wunschliste. Sarr fühlt sich in den Innenverteidigung am wohlsten, kann in der Viererkette aber auch links agieren.

Sowohl Thuram als auch Sarr weilten zuletzt mit der U21-Nationalmannschaft Frankreichs bei der EM in Italien. Die Franzosen scheiterten allerdings im Halbfinale am späteren Sieger Spanien.