Salihamidzic reagiert gelassen auf Kovac-Forderungen

Lars Baron, getty

Hasan Salihamidzic will gerne noch weitere Neuzugänge präsentieren

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat mit Gelassenheit auf die Forderung von Cheftrainer Niko Kovac reagiert, zeitnah noch weitere Neuzugänge beim Deutschen Fußball-Meister präsentieren zu können.

Schon vor zwei Wochen ließ Kovac über den "kicker" verlauten, dass ihm die momentane Kadergröße noch nicht ausreicht. "Mit 17 Profis kommen wir nicht weit", meinte der Bayern-Coach gegenüber dem Fachmagazin.

Nun antwortete Sportdirektor Salihamidzic auf die offensive Forderung des 47-Jährigen und zeigte sich betont entspannt: "Niko macht sich Gedanken über die neue Saison, das ist doch normal", wird der FCB-Manager in der "Sport Bild" zitiert.

Der Bosnier stellte dabei direkt klar: "Wir als Klub müssen dabei immer schauen: Wie finanzieren wir unsere Planungen? Außerdem müssen wir entscheiden: Was brauchen wir aktuell, was entwickeln wir für die Zukunft?"

Nach den feststehenden Einkäufen von Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Fiete Arp war es in den letzten Wochen ruhig in Sachen Neuverpflichtungen beim deutschen Rekordmeister geworden. Gegenwärtig scheint vor allem die Breite des Kaders noch nicht den Anforderungen an ein ambitioniertes Champions-League-Team zu entsprechen.

Salihamidzic verwies allerdings darauf, Sorgfalt vor Eile walten lassen zu wollen und stellte trotz der prominenten Sommer-Abgänge um Ribéry, Hummels, Robben und Rafina fest: "Man darf dabei jetzt nicht vergessen, dass wir eine exzellente Mannschaft mit Weltklasse-Spielern haben. In der Defensive haben wir sie verjüngt und verstärkt, für weitere Lösungen haben wir noch zwei Monate Zeit." Besonders in der Angriffsreihe besteht bei den Münchnern noch Handlungsbedarf.