Komplett neue Startelf? HSV-Mega-Umbruch nimmt Formen an

Selim Sudheimer, getty

Dieter Hecking und sein Zweitliga-Kader beim HSV

Der Umbruch beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hätte radikaler kaum sein können. So wie es aussieht, wird aus der alten Stammformation unter dem neuen HSV-Coach Dieter Hecking kein einziger Spieler mehr der ersten Elf angehören.

Wie die "Sport Bild" aufgelistet hat, finden sich nach derzeitigem Leistungsstand überhaupt nur zwei Spieler in der vermeintlichen Anfangself der Rothosen wieder, die schon vor Heckings Amtsantritt im Juni in Hamburg unter Vertrag standen.

Abwehrrecke Kyriakos Papadopoulos und Mittelfeld-Stratege Aaron Hunt werden demnach wichtige Rollen im System des neuen Cheftrainer zuteil. Auch dieses Duo gehörte in der verpatzten Zweitliga-Saison 2018/2019 unter Hannes Wolf zuletzt nicht mehr zur Anfangself. Hunt stand in den letzten neun Spielen nur einmal in der Startformation, Papadopoulos in der gesamten Spielzeit lediglich ein einziges Mal.

Neben den beiden bundesligaerfahrenen Profis drängen sich die zahlreichen Neuzugänge auf, die in den letzten Wochen bereits präsentiert wurden. Große Hoffnungen setzt Coach Hecking dabei vor allem in Offensivmann Sonny Kittel, den er vor der Einigung zu sich nach Hause einlud und ihn vom neuen HSV-Projekt überzeugte. "Er hat mich direkt gepackt", zeigte sich Kittel von seinem neuen Cheftrainer begeistert.

Trotz des bereits vollzogenen XXL-Umbruchs, durch den gestandene Ex-Stammkräfte wie Lewis Holtby, Pierre-Michel Lasogga, Douglas Santos, Orel Mangala oder Léo Lacroix längst verkauft oder abgegeben wurden, hält Hecking auch weitere Veränderungen für denkbar und nimmt seinen derzeitigen Kader so in die Pflicht: "Man braucht als Verantwortliche mehr als eine Transferperiode, um den Kader nach seinen Wünschen zu gestalten. Ohne, dass ich der jetzigen Mannschaft die Qualität absprechen möchte."