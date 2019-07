Wirbel um Angebot aus England für Haller

Christian Kaspar-Bartke, getty

Sébastien Haller steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2021 unter Vertrag

Sébastien Haller von Eintracht Frankfurt wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Doch offenbar versucht nun ein Klub aus England, den Stürmer unter Vertrag zu nehmen - und bietet viel Geld.

Wie der italienische Journalist Nicolò Schira von der "Gazzetta dello Sport" berichtet, will West Ham United 40 Millionen Euro für den Franzosen auf den Tisch legen. Der Deal stehe kurz vor dem Abschluss, Haller werde einen Vertrag bis 2024 unterzeichnen.

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, darf jedoch bezweifelt werden. Zum einen bekannte sich Haller zuletzt öffentlich zur Frankfurter Eintracht. "Nein, ein Angebot gibt es nicht. Ihr werdet es erfahren, wenn es was geben sollte - aber es gibt nun mal nichts", so der 25-Jährige gegenüber Medienvertretern im Trainingslager in der Schweiz.

Zum anderen hatte Haller bereits klargestellt, dass lediglich ein Wechsel zu einem Champions-League-Klub infrage käme. West Ham belegte in der vergangenen Premier-League-Ausgabe Platz zehn.

Laut "Bild" liegt Eintracht Frankfurt tatsächlich ein solches Angebot vor. Haller, der von dem Interesse aus London wisse, lehne allerdings ab.

Sébastien Haller kam im Juli 2017 vom FC Utrecht in die Main-Metropole und unterzeichnete dort ein Arbeitspapier bis 2021. In 60 Bundesligaspielen erzielte er 24 Tore. In der Europa League war bislang in zehn Partien fünfmal erfolgreich.