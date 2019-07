Wird Youngster McKennie neuer Schalke-Kapitän?

Christof Koepsel, getty

Wäre eine Überraschung als neuer Kapitän des FC Schalke 04: Weston McKennie

Der Kapitän der vergangenen Spielzeit, Ralf Fährmann, steht mittlerweile bei Premier-League-Klub Norwich City zwischen den Pfosten. Für die neue Spielzeit ist der FC Schalke 04 offiziell noch ohne Chef. Diesen wird Trainer David Wagner aber bald bestimmen.

Der neue Coach der Königsblauen wird "nach dem zweiten Trainingslager in Mittersill die beiden Kapitäne benennen", so Wagner am Mittwoch gegenüber "WAZ", der bewusst von einem Führungsduo spricht. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, allenfalls gibt es Tendenzen.

So kommt vor allem Benjamin Stambouli als Kandidat in Frage, der nach der Degradierung von Ralf Fährmann in der Rückrunde die Armbinde trug. Auch im ersten Testspiel der Knappen führte der Franzose das Team als Kapitän aufs Feld.

Laut "WAZ" könnte es allerdings auch zu einer waschechten Überraschung kommen: Demnach rückte zuletzt auch der erst 20 Jahre alte Weston McKennie in den Kreis der potenziellen Kapitäne. Beim Gold Cup durfte er die USA zumindest in einem Spiel aufs Feld führen. "Es war eine große Sache für ihn", weiß auch Wagner.

Neben den zwei vom neuen S04-Trainer bestimmten Kapitänen wird zudem die Mannschaft selbst zwei Spieler wählen. Das Quartett bildet dann den neuen Mannschaftsrat der Königsblauen. David Wagner betonte derweil allerdings auch, "kein Freund von großen Hierarchien" zu sein.