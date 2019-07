So investiert der BVB in sein Stadion

Lars Baron, getty

Im Signal Iduna Park wird momentan an mehreren Stellen gearbeitet

Mit seinem Signal Iduna Park verfügt der deutsche Vize-Meister Borussia Dortmund über das größte Fußballstadion der Republik und gleichzeitig über eine der beliebtesten Sportarenen in ganz Europa. Damit das so bleibt, investiert der BVB auch in diesem Jahr wieder eine Millionensumme in die Infrastruktur des Stadions.

Nach einem jüngsten Bericht der "Ruhr Nachrichten" nehmen die Schwarz-Gelben derzeit fünf bis sieben Millionen Euro in die Hand, um einige Bereiche im Signal Iduna Park zu modernisieren beziehungsweise auf den neuesten Stand der DFL- und UEFA-Anforderungen zu bringen.

Eine dieser neuen Anforderungen der Verbände ist es, die Stadien mit LED-Scheinwerfern auszurüsten. Um diesem Kriterium nachzukommen, stattet der BVB seinen Fußball-Tempel mit 240 neuen LED-Leuchten aus. Diese werden unter dem Dach des Stadions angebracht, wo auch die bisherigen Flutlichter befestigt waren.

Ende des Monats sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, wird Organisationsdirektor Christian Hockenjos in den "Ruhr Nachrichten" zitiert. Alleine dieser Posten soll rund 1,3 Millionen Euro kosten.

Die größte Summe stecken die Dortmunder aber in eine moderne Werbebanden-Anlage. Die Werbebanden unterhalb des Oberrangs werden dem Bericht zufolge abgerissen und durch moderne Banden mit LED-Technologie ersetzt, was bis zu zwei Millionen Euro kosten wird.

Durch diese Modernisierung erhoffen sich die Dortmunder künftig weitere Werbeeinnahmen durch deutlich mehr nutzbare Werbefläche und -zeit.

Weitere Arbeiten werden beispielsweise auf der Südtribüne durchgeführt, die aus Sicherheitsgründen weitere 52 neue Wellenbrecher erhält. Außerdem wird wie in den letzten Jahren bereits üblich ein neuer Rasen verlegt, des Weiteren werden die Ersatzbänke ausgetauscht.