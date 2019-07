Süle adelt Hummels: "Toller Mensch und Top-Spieler"

Alexander Hassenstein, getty

Gehen fortan wieder getrennte Wege: Mats Hummels (l.) und Niklas Süle

Niklas Süle vom Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München hat sich mit lobenden Worten über seinen Ex-Teamkollegen Mats Hummels zu dessen Wechsel zu Borussia Dortmund geäußert.

"Mats ist ein feiner Kerl und ein super Spieler. Was dazu geführt hat, dass er Bayern verlassen hat, weiß ich nicht. Aber Mats ist ein toller Mensch und Top-Spieler", so Bayerns neuer Abwehrchef in einem Gespräch mit der "Sport Bild" über seinen einstigen Nebenmann, der künftig wieder beim BVB für Furore sorgen will.

Süle ist von der fußballerischen Qualität seines ehemaligen Kameraden in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern vollends überzeugt: "Mats verbessert Dortmund definitiv", so die unmissverständliche Aussage des 23-Jährigen gegenüber der Sportzeitung.

Zur momentanen Diskussion, ob sich Süle in der letzten Spielzeit zum nunmehr besten deutschen Innenverteidiger entwickelt habe, will der Ex-Hoffenheimer derweil nicht allzu viel sagen: "Ich selber will mich an der Diskussion, die da entstanden ist, nicht beteiligen. [...] Wenn Menschen sagen, dass ich meine Arbeit gut mache, freue ich mich. Ich habe in der vergangenen Saison fast immer gespielt. Ich weiß, was die Verantwortlichen von mir halten und erwarten. Bis jetzt konnte ich das ganz gut zurückzahlen. Aber mein Plan ist, noch besser zu werden."

Süle: "Habe mir einiges vorgenommen"

Süle will sich in der kommenden Saison weiterhin verbessern. Vor allem, was die Bereiche Kommunikation und Präsenz auf dem Platz anbelangt: "Ich will mehr Verantwortung übernehmen, besser spielen, noch weniger Fehler machen und auch torgefährlicher werden, wenn ich bei Ecken mit nach vorne darf und nicht absichern muss. Ich habe mir einiges vorgenommen. Es lief zuletzt gut, aber ich will unbedingt den nächsten Schritt machen."

Eine klar formulierte Zielsetzung, die bei seinen Bossen nur allzu gut ankommen dürfte. Süle ergänzte zu seinen Saisonzielen: "Wir werden alles versuchen, in allen Wettbewerben."