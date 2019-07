Gibt der BVB Youngster Sergio Gómez ab?

Christof Koepsel, getty

Sergio Gomez schaffte beim BVB bislang nicht den Durchbruch

Mit 34 Spielern ist der Kader von Borussia Dortmund rund zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start extrem groß. Die BVB-Verantwortlichen kündigten bereits an, diese Zahl noch verringern zu wollen. Nun bietet sich hierfür offenbar eine Gelegenheit.

Wie der "kicker" berichtet, könnte Sergio Gómez die Schwarz-Gelben noch in diesem Sommer verlassen. Demnach ist eine Leihe eine "denkbare Option".

2018 wechselte der 18-Jährige vom FC Barcelona zum BVB. Dort kam der offensive Mittelfeldspieler unter dem damaligen Trainer Peter Stöger zu zwei Bundesliga-Einsätzen. Doch dabei sollte es bislang bleiben.

So spielte Gómez seither in der U19 sowie im Regionalliga-Team der Borussia. Für mehr Spielpraxis könnte jetzt also ein Leihgschäft sorgen.

Bis es dazu kommt, dürften jedoch noch einige Tage vergehen. Denn aktuell kämpft Gómez, dessen Arbeitspapier beim BVB bis 2021 läuft, mit Spaniens U19-Auswahl bei der Europameisterschaft um den Titel. Im Finale trifft "La Furia Roja" auf Portugal. Gómez stand bisher in drei von vier EM-Partien auf dem Feld.