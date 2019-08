Werder-Star Pizarro: "Ich wünsche dem HSV den Aufstieg"

Oliver Hardt, getty

Spielt seine letzte Saison in der Bundesliga: Claudio Pizarro

Stürmerstar Claudio Pizarro von Werder Bremen wünscht dem Erzrivalen Hamburger SV einen möglichst schnellen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga.

"Ich hoffe, dass sie es zurück in die Bundesliga schaffen", sagte der 40 Jahre alte Peruaner in einem Interview des "Weser-Kuriers". "Es wird ein langer Weg, aber ich wünsche ihnen den Aufstieg, weil der HSV ein großer Verein ist und die Derbys für Werder immer besondere Spiele waren."

Die jüngsten Entwicklungen in Bremen sieht der Oldie derweil positiv. Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Florian Kohfeldt bezeichnete Pizarro als "sehr gut".

"Ich glaube, dass der Verein gerade eine sehr gute Entwicklung erlebt. Deshalb war es eine gute Entscheidung von beiden Seiten, den Vertrag zu verlängern", sagte der Angreifer.

In der kommenden Saison nicht mehr dabei ist dagegen Max Kruse. Im Abgang des Kapitäns sieht der Peruaner durchaus auch eine Chance zur Weiterentwicklung der Bremer Mannschaft.

Pizarro geht in seine letzte Bundesliga-Saison

"Jetzt, wo er nicht mehr bei uns ist, ist es für den Trainer die Chance, einige Dinge zu verändern. Ich glaube ohnehin, dass wir diesen Sommer einen enormen Vorteil haben: Der Großteil unserer Spieler weiß inzwischen perfekt, was der Trainer von uns verlangt. Wir können auf dem Feld nun ganz anders agieren", so Pizarro, der 2019/20 in seine letzte Saison in der Bundesliga geht.

"Ich habe mich seit langem auf diesen Moment vorbereitet. Für mich ist es wichtig, dass wir unser Ziel erreichen – nämlich uns möglichst für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren", gab der Angreifer die Marschrichtung für seine letzte Spielzeit vor.