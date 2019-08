Medien: Sané gibt Transfer-Update - Ablöse steht fest

Laurence Griffiths, getty

Wechselt Leroy Sané noch zum FC Bayern?

Der Countdown läuft: Am Donnerstag läuft die Deadline ab, die sich der FC Bayern bezüglich eines Transfers von Leroy Sané gesetzt hat. Beinahe täglich gibt es neue Wasserstandsmeldungen über den Deal, der in der Bundesliga neue Maßstäbe setzen würde. Nun soll sich Sané selbst zu seiner Zukunft geäußert haben.

Wie das Portal "The Athletic" erfahren haben will, hat Leroy Sané seine Mannschaftskollegen bei Manchester City darüber informiert, dass er den Klub in den kommenden Tagen verlassen und zum FC Bayern München wechseln will.

Laut des Berichts scheint auch klar, warum der deutsche Rekordmeister bislang noch keinen Vollzug vermelden konnte. Demnach laufen im Hintergrund intensive Verhandlungen, was die Ablösesumme angeht. Offenbar fordert Manchester deutlich mehr als die zuvor so oft erwähnten 110 Millionen Euro. Die Rede ist nun von einer Ablöse in Höhe von 146 Millionen Euro.

Sollten die Münchner diese Wahnsinnssumme tatsächlich bezahlen, wäre Sané nach Neymar der zweitteuerste Spieler aller Zeiten. Zudem müsste der FC Bayern offenbar auch noch eine enormes Gehalt zahlen. Bis zu 18 Millionen Euro jährlich soll der ehemalige Schalker angeblich in München kassieren.

Während das Gehalt aber wohl noch nicht abschließend ausgehandelt wurde, soll mittlerweile klar sein, dass Sané vom FC Bayern einen Vertrag bis 2024 vorgelegt bekommt.