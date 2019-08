VfB verpflichtet Talent vom FC Liverpool

Lynne Cameron, getty

Nathaniel Phillips wechselt auf Leihbasis zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat sich für den Rest der Saison mit einem hoffnungsvollen Talent aus England verstärkt. Nathaniel Phillips kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Liverpool an den Neckar.

"Mit Nathaniel Phillips verpflichten wir einen jungen englischen Innenverteidiger, der schon in der vergangenen Saison vor dem Sprung in die Profimannschaft des FC Liverpool stand. Aufgrund der großen Konkurrenzsituation und wegen einer Verletzung blieb ihm dieser Schritt aber bislang verwehrt, so dass sich nun für uns die Gelegenheit ergeben hat, Nathaniel für eine Saison auszuleihen", freute sich Sportdirektor Sven Mislintat.

"Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um nach der Verletzung von Marcin Kaminski schnell ein wichtiger Faktor auf der Innenverteidiger-Position zu werden", so Mislintat weiter.

Phillips hat in seinem kurzen Gastspiel einiges vor. "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der VfB ist ein Verein mit einer großen Tradition und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Rückkehr in die Bundesliga gelingt", erklärte der Abwehrspieler.