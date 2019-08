ManCity gewinnt Tauziehen um Joao Cancelo

Pakawich Damrongkiattisak, getty

Joao Cancelo wechselst zu Manchester City

Manchester City hat einen Tag vor der Schließung des Transferfensters der Premier League noch einmal auf dem Tranfermarkt zugeschlagen. Wie der Klub von Pep Guardiola am Mittwochabend mitteilte, hat der amtierende englische Meister Außenverteidiger Joao Cancelo von Juventus Turin verpflichtet. Der 25-Jährige unterschreibt bei den Citizens ein langfristigen Vertrag bis zum Juni 2025.

Als Teil des Deals verlässt der Brasilianer Danilo Manchester in Richtung Norditalien. Darüber hinaus überweisen die Sky Blues 28,6 Millionen Euro an die Alte Dame. Erst im Sommer 2018 wechselte Cancelo vom FC Valencia für 40 Millionen Euro nach Turin, wo er 2019/20 immerhin in 34 Pflichtspielen auf dem Rasen stand.

We’ve got our man! 🙌



Welcome to the Champions, João Cancelo!



🔵 #mancity — Manchester City (@ManCity) 7. August 2019

Auf der Juventus-Homepage wird das Konstrukt des Transfers genau erklärt: Für Danilo, der beim italienischen Meister einen Vertrag bis 2024 erhält, bezahlt Juve über die kommenden drei Jahre insgesamt 37 Millionen Euro. Im Gegenzug bezahlt Manchester City in den kommenden drei Bilanzjahren 65 Millionen Euro für die Verpflichtung von Cancelo an Turin. Summa summarum bleibt unter dem Strich bei Juventus ein Transferplus von besagten rund 28,6 Millionen Euro.

Danilo "passt genau in das Anforderungsprofil, dass wir an Spieler von Manchester City stellen" erklärt Txiki Begiristain, Director of Football bei ManCity: "Seine besten Jahre liegen noch vor ihm, er ist technisch stark und verfügt über ausgezeichnete physische Eigenschaften."

Im Tauziehen um den 25-jährigen Rechtsverteidiger Cancelo galt zuletzt der FC Barcelona als ärgster Konkurrent Manchesters. Italienische Medien brachten den Portugiesen allerdings auch mit dem FC Bayern in Verbindung..