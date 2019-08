Bayern wohl mit Inter über Perisic-Transfer einig

Emilio Andreoli, getty

Ivan Perisic soll kurz vor der Rückkehr in die Bundesliga stehen

Die Verpflichtung von Ivan Perisic nimmt beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München wohl immer konkretere Formen an. Laut jüngsten Medienberichten aus Italien sollen sich die Bayern mit Inter Mailand grundsätzlich auf ein Transfer geeinigt haben.

So vermeldet die "Gazzetta dello Sport", dass die Münchner ein konkretes Angebot für den Vize-Weltmeister abgegeben haben sollen. Angeblich will der Rekordmeister den früheren BVB-Profi Perisic zunächst für eine Saison ausleihen. Anschließend soll es eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro geben.

Inter soll dem Bericht zufolge diesem Angebot vom FC Bayern positiv gegenüber stehen. Offen ist allerdings noch, ob sich der Spieler selbst für einen erneuten Wechsel in die Bundesliga entscheiden wird.

Der 30-jährige Kroate lief für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf und absolvierte im deutschen Oberhaus zwischen 2011 und 2015 112 Spiele, in denen er 27 Tore erzielte.

Bei Inter Mailand steht er noch bis 2022 unter Vertrag, schnürt bereits seit vier Spielzeiten die Schuhe für die Nerazzurri.

In München gilt Perisic demnach als Alternative für Wunschspieler Leroy Sané. Dessen Transfer könnte sich nach seiner schweren Knieverletzung vom vergangenen Wochenende doch noch zerschlagen.