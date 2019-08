Medien: Ribéry verhandelt über Wechsel nach Russland

Christian Kaspar-Bartke, getty

Franck Ribéry kehrte dem FC Bayern im Sommer den Rücken

Nach seinem Abschied von Fußball-Bundesligist FC Bayern München ist immer noch unklar, wo die Karriere von Franck Ribéry weitergeht. Nun führt eine heiße Spur anscheinend in die russische Liga.

Wie die französische Zeitung "L'Équipe" am Samstag berichtet, befindet sich der Flügelstürmer in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Lok Moskau. Dem Bericht zufolge laufen die Gespräche bereits seit mehreren Tagen und bewegen sich in Richtung einer Einigung. Noch hätten die Parteien aber keinen Konsens erreicht.

Ribéry kehrte dem FC Bayern in diesem Sommer nach zwölf Jahren den Rücken. Noch will der 36-Jährige seine Karriere aber nicht beenden. "Ich will noch zwei Jahre in einem ambitionierten Klub spielen", hatte das Bayern-Urgestein bereits vor mehreren Wochen gegenüber "L'Équipe" erklärt.

In den vergangenen Wochen kursierten viele Gerüchte über mögliche neue Arbeitgeber für den Linksaußen. Zu den Interessenten gehörten angeblich der FC Liverpool, Sheffield United und die AS Monaco.

Olympique Marseille soll dem Franzosen inzwischen abgesagt haben. Am Freitag berichtete die "Bild" über einen neuen Kandidaten: Die PSV Eindhoven hat sich angeblich in den Poker eingeschaltet.