Eine Chance reicht: Waldschmidt rettet Freiburg

Ronny Hartmann, getty

Hat sein Team vor einer Blamage bewahrt: Luca Waldschmidt (l.)

Luca Waldschmidt hat im DFB-Pokal da weitergemacht, wo er bei der U21-EM im Juni aufgehört hat. Der Torjäger traf - und bewahrte den SC Freiburg vor dem frühen Aus.

Waldschmidt hatte den SC kaum vor dem Erstrundenaus im DFB-Pokal bewahrt, da spekulierte der Torjäger schon vorsichtig über den Bonus für sich und seine Teamkollegen.

"Es war keine souveräne Vorstellung, aber auch für die Fitness eine gute Einheit", sagte Waldschmidt nach dem 120-minütigen Kraftakt beim 1. FC Magdeburg und fügte scherzend hinzu: "Vielleicht muss ich den Fitnesstrainer nochmal drauf aufmerksam machen, damit er es in der nächsten Woche ein bisschen ruhiger angehen lässt."

Sein Tor in der Verlängerung (93.) hatte dem Bundesligisten das mühevolle 1:0 (0:0) beim tapfer kämpfenden Drittligisten beschert und sein Team vor einer Blamage bewahrt.

U21-Star Waldschmidt weiter torhungrig

Die Breisgauer hatten deshalb gleich doppelten Grund zum Durchatmen. Zum achten Mal nacheinander steht der SCF in der zweiten Runde.

Und: Shootingstar Waldschmidt, mit sieben Treffern umjubelter Torschützenkönig bei der U21-EM im Juni, hat das Toreschießen im wohlverdienten Sommerurlaub nicht verlernt. "Es ist schön, so reinzustarten. Das Wichtigste ist aber, dass wir die Runde weitergekommen sind", sagte Waldschmidt.

Ob sich der Wunsch des 23-Jährigen nach ein wenig Milde im Training erfüllt, bleibt abzuwarten. Konditionell war Freiburg nach wochenlanger Vorbereitung auf der Höhe.

Spielerisch waren die Defizite eine Woche vor dem Bundesligastart gegen den FSV Mainz 05 aber nicht zu übersehen. Über die gesamte Spieldauer leistete sich Freiburg viel zu viele Fehlpässe, in der Offensive fehlten die Ideen, Waldschmidt und Nils Petersen im Angriff waren über weite Strecken komplett abgemeldet.

Christian Streich von Magdeburg-Fans verblüfft

"Die Magdeburger haben die Räume in der Mitte gut zugemacht", sagte Waldschmidt, dessen "einziger Abschluss im Spiel" sein Ziel fand. Trainer Christian Streich erkannte den "fehlenden Rhythmus" seiner Mannschaft, die sich gegen einen Gegner schwertat, der in der 3. Liga immerhin schon vier Spiele absolviert hat.

"Es war ein vollständig ausgeglichenes Spiel. Magdeburg hat uns alles abverlangt", sagte Streich. Vom Gegner, besonders aber von den Magdeburger Fans war Streich dabei verblüfft.

"Ich bin heiser. Hier ist es extrem laut. Ich war selten in einem Stadion, das so laut war", sagte Streich rund eine halbe Stunde nach Spielende: "Hätte ich das gewusst, hätte ich Ohrstöpsel mitgebracht. Das ist der Wahnsinn. Ich höre kaum noch was."

Die Anerkennung nahm Magdeburgs Trainer Stefan Krämer schmunzelnd zur Kenntnis. Die Enttäuschung minderte sie nicht. "Ich kann den Jungs eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie haben alles rausgeknallt", sagte Krämer: "Die eine Szene, die das Spiel entscheidet, zeigt, wie viel Qualität ein Bundesligist dann hat." In diesem Fall zeigte sie die Qualität von Luca Waldschmidt.