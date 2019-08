Abschied aus Hannover: Walace kündigt Wechsel an

View this post on Instagram

Das Jahr bei 96 war für mich persönlich sehr intensiv. Wir haben unser Ziel, den Klassenerhalt, letzte Saison leider verpasst. Trotz allem werde ich 96 in guter Erinnerung behalten, denn ich habe hier im Klub und im Umfeld viele tolle Menschen kennengelernt, und durfte mein Comeback bei der Selecao feiern. Ich habe die Chance, einen Neuanfang in einem anderen Land zu machen. Und ich möchte mich dafür bedanken, diese Möglichkeit wahrnehmen zu können. Unserer Mannschaft wünsche für diese Saison nur das Beste - ich bin mir sicher, dass 96 bald wieder in der Bundesliga spielen wird. Danke 🙏🏽