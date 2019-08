S04 lässt Top-Talent Mercan bei den Profis

Martin Rose, getty

Mercan durfte im DFB-Pokal einen Treffer für Schalke bejubeln

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat das aufstrebende Top-Talent Levent Mercan dauerhaft zu den Profis hochgezogen. Das teilten die Königsblauen wenige Tage vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga via Twitter mit.

Damit belohnten die Königsblauen den 18-Jährigen für seine herausragenden Leistungen in der Vorbereitung. Zuletzt überzeugte der zentrale Mittelfeldspieler im DFB-Pokal beim 5:0-Erfolg gegen Drochtersen/Assel und trug sich sogar in die Liste der Torschützen ein.

Nach einem Pass von Bastian Oczipka behauptete der Youngster den Ball am linken Strafraumeck und schirmte ihn ab, um danach in die Mitte zu ziehen. Weil die Drochtersen-Abwehr zu zögerlich reagierte, fasste sich der 18-Jährige ein Herz und schlenzte das Leder aus halblinken 17 Metern unten rechts sehenswert in die Maschen.

Mercan kam im Sommer 2016 aus der Jugend von Rot-Weiss Essen und wird seitdem in der Knappenschmiede ausgebildet. Nun also darf sich das hoffnungsvolle Talent ausgiebig bei den Profis beweisen.