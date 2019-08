Stuttgart sticht Schalke im Poker um Paris-Talent aus

Christof Koepsel, getty

Sven Mislintat lotst Silas Wamangituka wohl zum VfB Stuttgart

Der FC Schalke 04 stand bereits kurz vor einer Verpflichtung des Sturmtalents Silas Wamangituka vom französischen Zweitligisten FC Paris. Doch offenbar hat der VfB Stuttgart die Königsblauen im Poker um den Youngster ausgestochen.

Wie "Sky" berichtet, hat Stuttgart das Rennen um Wamangituka gewonnen. Demnach wechselt der 19-Jährige für rund acht Millionen Euro aus der französischen Hauptstadt zu den Schwaben.

Noch am Samstag hatte die Zeitung "Le Parisien" behauptet, Schalke habe die Nase im Bieterkampf um Wamangituka vorn. Demnach hätte der Deal am Montag finalisiert werden sollen.

"Wir möchten die Wünsche von Silas, seinem Anhang und des Vereins kombinieren", sagte Paris-Präsident Pierre Ferracci zu dem anstehenden Transfer: "Wo auch immer er hingehen wird, für uns wird es ein sehr, sehr guter Verkauf werden."

Der Teenager spielte in der letzten Saison sein erstes Jahr in der zweiten französischen Liga und überzeugte mit elf Toren in 32 Spielen. Wamangituka gilt als antrittsschnell, abschlussstark und wuchtig. Trotz seiner jungen Jahre bringt er es bei 1,89 Metern Körperlänge auf eine kräftige Statur und spielte bisher sehr körperbetont und einsatzfreudig.

Zuletzt war Wamangituka bereits wieder unter Wettbewerbsbedingungen aktiv, denn in der zweitklassigen Ligue 2 wurde der Spielbetrieb bereits aufgenommen. In den ersten beiden Partien blieb er ohne Treffer, am dritten Spieltag stand er nicht im Kader - möglicherweise aufgrund seines bevorstehenden Wechsels.