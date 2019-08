Sammer: Watzkes Führungsqualität als "größte Stärke"

Alexander Hassenstein, getty

Matthias Sammer schwärmte von Hans-Joachim Watzke

Der frühere Fußball-Europameister Matthias Sammer hat die Rolle von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Führungsetage des deutschen Vizemeisters gelobt.

"Die größte Stärke dieser Runde ist die Führungsqualität von Aki Watzke", sagte Sammer, der als externer Berater für die Borussia tätig ist, im Podcast "Fever Pit'ch".

Der Dortmunder Meistertrainer von 2002 schwärmte zudem über die "Offenheit, Ehrlichkeit, Direktheit" in der Zusammenarbeit, "das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt, dass das so wunderbar ist".

Seine Aufgabe in der Runde mit Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, sei es, "Impulse zu setzen, wenn mir etwas auffällt". "Die handelnden Personen haben das Sagen und sind die Chefs. Ich helfe nur", sagte Sammer.