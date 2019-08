Bobic über Jovic-Leihe - Rebic-Gerüchte "unfassbar"

Denis Doyle, getty

Luka Jovic ist gerade erst von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid gewechselt

Gut zweieinhalb Monate ist es her, dass Luka Jovic von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid gewechselt ist. Doch aus der Euphorie um den vielbeachteten 60-Millionen-Euro-Wechsel ist aufseiten der Königlichen angeblich Ernüchterung geworden.

Zuletzt wurde von serbischen Medien und dem spanischen Portal "Don Balon" berichtet, dass die Real-Verantwortlichen nach einer durchwachsenen Vorbereitung sogar darüber nachdenken, den Stürmer sofort wieder für eine Saison zu verleihen.

Spontan wurden Spekulationen laut, dass sich der 21-Jährige seinem Ex-Klub anschließen könnte, schließlich ist dieser nicht ganz zufällig noch auf Stürmersuche. Während die "Bild" den Gerüchten widersprach, ließen Aussagen von SGE-Sportvorstand Fredi Bobic am Rande der Europa-League-Qualifikation am Donnerstagabend gegen den FC Vaduz (1:0) zumindest aufhorchen.

"Ich werde nicht ja und nicht nein sagen", sagte Bobic gegenüber "Nitro", als er auf eine mögliche Leihe von Jovic angesprochen wurde. Er wolle sich aber "nicht an den Gerüchten beteiligen, das macht keinen Sinn."

Bobic sieht "verrückten Markt"

Der Sportchef wollte nur so viel versprechen, "dass wir alles daran setzen, dass zum Playoff-Spiel [am Donnerstag, 23.8., d.Red] ein neuer Stürmer auf dem Platz steht", so Bobic weiter: "Das kann schnell gehen."

Insgesamt sei es ein "verrückter Markt, die Gerüchte reihen sich auf", sagte der 47-Jährige. Es sei "manchmal sogar belustigend, wer alles mit uns in Verbindung gebracht wird."

Geradezu lächerlich fand Bobic indes die Behauptungen, Ante Rebic hätte am Donnerstag "weiter südlich" einen Medizincheck absolviert. "Es gibt unfassbare Gerüchte. Er saß neben mir oben auf der Tribüne", so der Sportvorstand der SGE.