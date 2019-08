Bayer ringt kämpferische Aufsteiger aus Paderborn nieder

Christof Koepsel, getty

Bayer Leverkusen setzte sich gegen den SC Paderborn durch

Der SC Paderborn hat bei seinem Bundesliga-Comeback nach vierjähriger Pause nur knapp eine Überraschung verpasst. Der Aufsteiger unterlag zum Saisonstart bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen trotz einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Leistung unglücklich mit 2:3 (2:2). Den entscheidenden Treffer für die Werkself erzielte Kevin Volland in der 69. Minute.

Leon Bailey (10.) und Kai Havertz (19.) hatten zuvor Bayer jeweils in Führung gebracht, Sven Michel (15.) und Streli Mamba (25.) mit ihren jeweils ersten Bundesligatreffern waren für Paderborn erfolgreich gewesen.

Bayer-Trainer Peter Bosz, der in der Saison 1997/98 mit seinem Paderborner Kollegen Steffen Baumgart bei Hansa Rostock zusammengespielt hatte, brachte in Nationalspieler Kerem Demirbay nur einen Neuzugang von Beginn an.

In Torwart Jannik Huth und Stürmer Mamba standen immerhin zwei Neue in der Startelf von Baumgart, der bei seinem Bundesliga-Debüt als Trainer die komplette Spielzeit wild gestikulierend durch die Coachingzone rannte.

Vor 26.208 Zuschauern in der BayArena hatten die Hausherren den besseren Start und durch Charles Aranguiz in der vierten Minute auch die erste gute Gelegenheit. Sechs Minuten später war dann Bailey nach guter Vorarbeit von Volland zur Stelle und brachte aus kurzer Distanz den Favoriten in Front.

Wendell kommt nach Handspiel mit Gelben Karte davon

Paderborn ließ sich von diesem Rückstand aber nicht beirren. Nach einem schlimmen Fehlpass von Julian Baumgartlinger düpierte Michel die komplette Bayer-Defensive einschließlich Torwart Lucas Hradecky und ließ die mitgereisten 5000 SCP-Anhänger erstmal jubeln. Vier Minuten später machte Baumgartlinger seinen Fehler wieder gut, als er Bayer-Star Havertz den Ball maßgerecht zum 2:1 auflegte.

Paderborn schlug aber kurz darauf wieder zurück, nachdem die Bayer-Abwehr einmal mehr große Schwächen offenbarte. Nachdem Wendell für seinen bereits geschlagenen Torwart einen Schuss von Michel mit den Händen abgewehrt hatte, traf der stets gefährliche Mamba im Nachschuss. Wendell kam mit einer Gelben Karte davon. Sekunden vor dem Pausenpfiff vergab Christopher Antwi-Adjei die mögliche Führung für die Gäste.

Auch nach der Pause machte der Underdog Bayer das Leben schwer und stellte die unsichere Defensive der Werkself immer wieder vor Probleme. Vor allem das starke Angriffsduo Michel/Mamba sorgte permanent für Gefahr.

Bayer legte zwar einen Zahn zu, konnte das Abwehrbollwerk des Aufsteigers aber zunächst nicht überwinden. Nachdem Volland (65.) die erste gute Chance in Durchgang zwei vergeben hatte, machte er es wenig später besser.