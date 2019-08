Robben segnete Coutinho-Trikot ab

Alexander Hassenstein, getty

Coutinho wurde beim FC Bayern offiziell vorgestellt

Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Philippe Coutinho brennt auf seinen Start beim FC Bayern München. "Ich will wichtige Trophäen gewinnen", sagte der Neuzugang vom FC Barcelona bei seiner Vorstellung.

Der 27-Jährige kann es nach eigener Einschätzung "kaum erwarten", endlich auf seine neuen Teamkollegen zu treffen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat Coutinho vorerst für eine Saison vom FC Barcelona für 8,5 Millionen Euro Gebühr ausgeliehen. Es bestehe eine einseitige Kaufoption, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zum Transfer des Offensivstars. "Ich schließe nicht aus, dass es auch eine langjährige Partnerschaft werden kann", meinte der Bayern-Boss. Die feste Ablöse liegt bei 120 Millionen Euro.

"So wie ich Philippe wahrgenommen habe, freut er sich, er brennt, auf den Platz zu gehen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic über den Offensivspieler, der die Nummer zehn von Arjen Robben übernimmt.

Den 35 Jahre alten Niederländer hatten die Bayern am Montagvormittag von ihrem Plan unterrichtet. "Arjen hat damit überhaupt kein Problem. Philippe ist ein mehr als würdiger Nachfolger für sein Trikot", sagte Rummenigge. In Anerkennung für die Verdienste von Franck Ribéry hatte der FC Bayern auch dessen Nummer "7" in dieser Saison "gesperrt".

Für Coutinho ist die Zehn "eine große Verantwortung. Diese Nummer gehörte Robben, der Ikone hier war. Es lastet viel auf mir, aber ich kann ruhig arbeiten und mit gutem Fußball auf dem Feld zeigen, was ich kann", sagte der 27 Jahre alte Brasilianer.

Am Nachmittag wurde der 27-Jährige, der für die Leihgebühr in Höhe von 8,5 Millionen Euro in die Bundesliga wechselt, offiziell bei den Bayern präsentiert. Im Anschluss wurden noch die ersten Bilder im Trikot in der Allianz Arena geschossen. sport.de hat die Pressekonferenz im Live-Blog begleitet.

Die Vorstellungs-PK zum Nachlesen:

+++ Coutinho über seine Ziele und die Bürde der Nummer 10 +++

Ich werde mein Bestes geben, um positiv dazu beizutragen, dass die Mannschaft ihre Ziele erreichen kann. Die Nummer 10 ist eine große Verantwortung. Die Nummer gehörte Robben, der eine große Referenz im Fußball war. Ich weiß, dass viel von mir erwartet wird und glaube aber daran, dass ich mit gutem Fußball antworten kann.

+++ Salihamidzic über weitere Transferaktivitäten +++

Der Transfermarkt läuft bis zum 2. September. Der FC Bayern wird sich immer alle Optionen offenhalten. Wir haben jetzt einen sehr guten Kader in der Qualität und der Breite gewonnen. Damit kann man arbeiten.

+++ Rummenigge über das taktische Konzept +++

Gehen Sie davon aus, dass alle taktischen Varianten im Vorfeld mit Niko Kovac abgestimmt wurden. Hasan hat heute morgen noch ein Gespräch mit Arjen Robben, weil wir die Nummer 10 in diesem Jahr eigentlich nicht mehr vergeben wollten. Mit dieser Geste wollen wir Philippe und auch den Fans jetzt die Wertigkeit des Transfers aufzeigen. Arjen hat damit auch überhaupt kein Problem und wünscht Philippe alles Gute.

+++ Salihamidzic über das sportliche Projekt mit Coutinho +++

Philippe ist wie gesagt flexibel. In Liverpool ist er auch über die linke Seite gekommen. In Barcelona und in der Nationalmannschaft dann auch aus der Mitte. Da kann er seine Kreativität vorzeigen. Natürlich haben wir auch andere Spieler in der Mannschaft, aber er wird uns dabei noch einmal stärker machen. Das alles zusammen hat eine große Bedeutung für unsere Mannschaft.

+++ Coutinho über seine Lieblingsposition und das Vertrauen des Trainers +++

Wie ich schon sagte: Ich bin immer bereit, der Trainer wird es entscheiden. Meine Lieblingsposition ist die Zehnerposition, weil ich mich dort am besten bewegen kann. Das Vertrauen ist mir sehr wichtig. In Barcelona sind die Sachen nicht so gelaufen, wie wir das wollten. Für mich ist das jetzt erst einmal Geschichte. Ich hoffe, dass ich lange hier bleiben werde und viele Titel gewinnen kann.

+++ Coutinho über das Ziel, mit den Bayern die Champions League zu gewinnen +++

Der FC Bayern will in jedem Wettbewerb etwas gewinnen. Natürlich ist die Champions League ein Ziel. Ich will mit meinen Teamkollegen mein Bestes geben, um alle Ziele wie die Bundesliga, den Pokal und die Champions League zu gewinnen.

+++ Coutinho über seine Zeit in Barcelona und die neue Aufgabe in München +++

Vor eineinhalb Jahren bin ich von England nach Spanien gewechselt. In dieser Zeit hatte ich großartige Erlebnisse und konnte viel lernen. Wir konnten viele Titel gewinnen und auch mit der Nationalmannschaft bei der Copa América siegreich sein, was sehr wichtig für uns war. Als Hasan mich angerufen hatte, hatte ich schnell keine Zweifel mehr. Er hatte großes Interesse an mir - wie der ganze Klub. Sie haben mir das Projekt und den Klub präsentiert. Seit dem ersten Moment hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Ich danke auch dem Präsidenten Uli Hoeneß. Der Klub hat sich sehr viel Mühe um mich gegeben, sodass es heute ein sehr glücklicher Tag für mich ist.

+++ Rummenigge über die Leihgebühr in Höhe von 8,5 Millionen Euro +++

Wir sind glücklich, dass wir mit Barcelona in sehr harmonischer Art und Weise diesen Transfer bewerkstelligen konnten. Die 8,5 Millionen Euro sind irgendwo eine Art Freundschaftspreis. Uli Hoeneß und ich kennen die Verantwortlichen bei Barcelona seit langer, langer Zeit. Es gibt wenige Klubs, zu denen wir ein so gutes Verhältnis haben. Ich glaube auch, dass Barcelona diesen Transfer von Philippe, der unbedingt zu uns wollte, nicht verhindern wollte, und dementsprechend haben wir uns auf einen Betrag einigen können, der aus Sicht von Bayern München sehr günstig erscheint.

"Der Trainer wird entscheiden, wo ich spiele. Meine Lieblingsposition ist allerdings die "Zehn".

Das Vertrauen, das mir hier geschenkt wird, ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, dass ich hier lange bleiben und viele Titel gewinnen kann." #MiaSanMia pic.twitter.com/tBge3RQpYu — FC Bayern München (@FCBayern) 19. August 2019

+++ Coutinho über die mögliche Rolle beim FC Bayern +++

Es hängt natürlich vom Trainer ab, was er denkt. Ich werde mein Bestes geben, um immer fit zu sein und immer zu spielen. Letzte Saison war ich eher der Zehner. Aber ich stehe immer zur Verfügung des Trainers. Thomas Müller ist ein hervorragender Spieler, der mit Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ich bin sehr glücklich, ihn jetzt als meinen Teamkollegen bezeichnen zu dürfen ebenso wie die anderen großartigen Spieler in meiner neuen Mannschaft.

+++ Coutinho über seinen Fitnesszustand +++

Wir hatten schon ein paar Checks. Ich hatte zuvor schon in Barcelona trainiert und ein paar Einheiten dort. Klar will ich mich so gut wie möglich vorbereiten und so schnell wie möglich einsatzfähig zu sein. Ich kann den morgigen Tag kaum erwarten mit dem ersten Training mit den neuen Kollegen.

+++ Rummenigge über die Situation auf dem Transfermarkt +++

Der Transfermarkt ist bis zum 2. September auf. Es gab schon Transfers, bei denen die Spieler sehr spät zu uns gekommen sind. Ich erinnere da an unsere beiden Spanier Javi Martínez oder Xabi Alonso. Wir alle beim FC Bayern sind total zufrieden mit dem Transfermarkt. Ich möchte noch einmal erklären, was wir in dieser Transferperiode alles bewerkstelligt haben: Wir haben zwei Weltmeister aus Frankreich dazubekommen. Wir haben einen Vize-Weltmeister mit Ivan Perisic. Wir haben einen frisch gebackenen Sieger der Copa América mit Philippe dazubekommen und zwei weitere talentierte Spieler. Ich glaube, vom Mix her ist das gut. Wir sind total zufrieden und überzeugt, dass wir mit diesem Kader eine erfolgreiche und gute Saison spielen werden. Wir wollten in der Offensive unbedingt noch einen absoluten Topspieler zum FC Bayern holen und ich glaube, dass ist uns mit Philippe Coutinho auch gelungen.

+++ Salihamidzic über die sofortige Spielfähigkeit Coutinhos +++

Er hat gestern den Medizincheck überstanden. Heute hat er auch einen Konditionscheck gehabt. Dr. Müller-Wohlfahrt hat gestern schon gesagt, dass Philippe topfit ist. Das letzte Wort hat jetzt natürlich Niko Kovac. Aber in Philippe brennt es natürlich, jetzt endlich auf den Platz zu gehen und zu zeigen, was er kann. Das erste Training wird schon spektakulär. Dieser Transfer steht dem FC Bayern gut zu Gesicht.

+++ Salihamidzic über die sportliche Bereicherung für die Bayern +++

Ich bin sehr glücklich, dass wir so einen Spieler unseren Fans präsentieren können. Philippe ist ein Spieler, der in der Offensive sehr flexibel ist. Er kann von der linken Seite kommen, im zentralen Mittelfeld spielen und unser zentraler Punkt im Spiel werden. Er wird unsere Mannschaft verstärken, aber unserem Spiel auch diese spektakuläre Note geben. Dieser Transfer war Teamwork. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir uns immer sehr gut abgesprochen haben. Karl-Heinz Rummenigge hat seine sehr guten Kontakte nach Barcelona genutzt. Ich habe immer Kontakt zum Berater von Philippe gehabt. Für die Gespräche kann ich mich nur bedanken, sie waren sehr professionell. Ich bin sehr glücklich, dass Philippe jetzt Spieler des FC Bayern ist.

+++ Rummenigge über die Beweggründe, Coutinho zu verpflichten +++

Wir haben uns seit einiger Zeit schon mit Philippe befasst, weil wir unserer Offensive noch Potenzial hinzufügen wollten. Wir sind am Mittwoch gemeinsam nach Barcelona geflogen und haben Philippe, seine Frau und seine zwei Berater getroffen. Am Ende des Tages sind wir glücklicherweise zu einer Einigung gekommen. Ich darf mich beim FC Barcelona für die freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer bewerkstelligen konnten. Mit Philippe bekommen wir einen Spieler, der für seine exzellente Technik und seinen Offensivgeist bekannt ist.

+++ Coutinhos erste Worte auf der PK +++

Ich bin wirklich sehr beeindruckt! Ich bin heute morgen im Klub angekommen. Die ganze Anlage schaut klasse aus.

+++ Der neue Superstar betritt die Bühne +++

An der Seite von Klubboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic nimmt Coutinho auf der Bühne im Medienraum des FC Bayern Platz. Sichtbar gelöst nehmen die drei mit Pressesprecher Dieter Nickles die PK auf.

+++ Bilder vom Medizincheck +++

Zuvor hatte der FC Bayern schon Bilder vom Sonntag veröffentlicht. Da traf Coutinho nämlich bereits in München ein und absolvierte die sportmedizinische Untersuchung. Nach eingehendem Check der Ärzte-Abteilung um Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt stand schnell fest: Alles top beim Brasilianer!

+++ Pressekonferenz beginnt in Kürze +++

In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz. Schaut euch bis dahin einmal an, wie das Netz auf die Verpflichtung des schillernden Offensiv-Stars reagiert hat. Das sind die besten Fan-Reaktionen zum Coutinho-Deal:

Das sagt das Netz zum Coutinho-Wechsel

+++ Wo soll Coutinho spielen? +++

Klar, dass für den neuen Zauberer beim FC Bayern direkt ein Platz in der Startelf vorgesehen ist. Schon am Samstag beim Gastspiel auf Schalke (ab 18:30 Uhr) könnte Coutinho sein Bayern-Debüt geben. Doch wer soll für den Ex-Liverpool-Star weichen? Stimmt mit ab in unserem Fan-Voting:

+++ Missverständnis bei den Pressemitteilungen +++

Bei der Frage nach der Preisgabe der Vertragsdetail haben sich die beiden Top-Klubs offenbar nicht richtig abgesprochen. Während die Bayern mitteilten, über die finanziellen Details der Vereinbarung "Stillschweigen vereinbart zu haben", haute Barca fast alle Infos frei raus: Die Katalanen bestätigten in ihrer Mitteilungen die übereinstimmenden Medienberichte, dass Coutinho nach Ablauf der Leihe für die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro fest verpflichtet werden könnte. Die Bayern bestätigten bisher lediglich eine Kaufoption.

+++ Bayern und Barca bestätigten den Deal +++

Coutinho ist da! Der brasilianische Superstar will die Bundesliga mit seinem Glanz und seinen Qualitäten am Ball verzücken. Coutinho selbst sagte bereits: "Ich kann es kaum erwarten, das Trikot überzustreifen und zu spielen. Mehr dazu: Endlich fix! Barca und der FC Bayern bestätigen Coutinho-Deal