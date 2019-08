"Blödsinn": Olic wehrt sich gegen Perisic-Kritik

Daniel Kopatsch, getty

Ivan Perisic wurde kurzfristig für ein Jahr zum FC Bayern ausgeliehen

Für ein Jahr hat der FC Bayern den 30 Jahre alten Außenstürmer Ivan Perisic von Inter Mailand ausgeliehen. Kritik an dem Transfer sei nicht angebracht, stellte nun Ex-Profi Ivica Olic klar.

"Das ist für beide Seiten eine tolle Sache. Es ist ein Deal, der sich absolut auszahlen wird. Ivan spielt schon seit Jahren auf hohem Niveau. Die vergangenen drei Jahre war er bei Inter Mailand absoluter Leistungsträger", führte der einstige Bayern-Stürmer gegenüber "Sport1" aus.

Olic, der seinen Landsmann noch aus seiner Zeit in der kroatischen Nationalmannschaft sowie beim VfL Wolfsburg kennt, sei "nach wie vor von seiner Qualität überzeugt". Perisic sei beidfüßig, "zudem extrem stark im Kopfballspiel" und sehr lauffreudig. In der Nationalelf sei er einer der Spieler, "der die Schnelligkeits-Statistik" anführe.

Aufgrund der vielen Qualitäten kann Ivica Olic die teilweise negative Berichterstattung nicht nachvollziehen. "Ivan ist im Februar 30 Jahre alt geworden und die Medien haben geschrieben, dass er vielleicht schon zu alt für den FC Bayern ist. Das ist Blödsinn." Olic hob hervor, dass der Flügelspieler "nie verletzt" war und "bestimmt noch vier bis fünf Jahre auf Top-Niveau Fußball spielen" kann.

Perisic beim FC Bayern "keine B-Lösung"

Dennoch räumte Olic ein, dass der Neuzugang des FC Bayern "nicht die erste Wahl und zunächst nicht geplant" war. Erst als sich der Transfer von Wunschspieler Leroy Sané nach dessen Verletzung zerschlug, entschied sich der Rekordmeister für den Mailänder Angreifer, der in der Bundesliga bereits für Wolfsburg und Borussia Dortmund aktiv war. "Am Ende aber zählt nur seine Leistung. Das war auch bei mir so."

Somit sei Ivan Perisic für den FC Bayern "keine B-Lösung, sondern eine A-Lösung". Der Flügelstürmer werde allen Skeptikern zeigen, "dass er zurecht ein Spieler von Bayern München ist".