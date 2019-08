Bruun Larsen liebäugelt mit Abschied

Joe Robbins, getty

Jacob Bruun Larsen (l.) spielt seit 2015 für den BVB

Jacob Bruun Larsen zählte in der vergangenen Spielzeit zu den großen Gewinnern beim BVB, kam allein in der Bundesliga auf 16 Startelfeinsätze. In den ersten Wochen der neuen Saison musste sich der junge Däne allerdings vermehrt mit der Bank begnügen. Will der Flügelstürmer daher nun Borussia Dortmund den Rücken kehren?

Angesichts der großen Konkurrenz im Angriff denkt Bruun Larsen über einen Wechsel auf Leihbasis nach, berichtet "Bild". Durch die Transfers von Julian Brandt und Thorgan Hazard wird die Luft für den 20-Jährigen immer dünner, derart viele Einsätze wie in der Vorsaison sind für den Angreifer wohl kaum realistisch.

Allerdings könnte sich die Verletzung von Hazard zu einer neuen Chance für Bruun Larsen entpuppen. Der Belgier hatte sich beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln verletzt, der BVB hofft auf eine Rückkehr nach der Länderspielpause Mitte September.

Zwar wird Trainer Lucien Favre am kommenden Samstagabend gegen den 1. FC Union voraussichtlich den zuletzt stark agierenden Julian Brandt aufs Feld schicken. Bruun Larsen würde in der Rangfolge dennoch einen Platz nach oben rücken und eine Alternative darstellen.

Dem Boulevardblatt zufolge bedeutet die Verletzung letztlich aber auch, dass Dortmund dem vermeintlichen Wechselwunsch von Bruun Larsen nicht entsprechen wird. Mindestens müsse der dänische Junioren-Nationalspieler bis zum Winter warten.

Beim BVB hat Bruun Larsen, der seit 2015 für den Ruhrgebietsklub aufläuft, noch einen Vertrag bis Sommer 2021.