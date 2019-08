Medien: HSV winken Millionen-Boni für Douglas Santos

Epsilon, getty

Der HSV kann auf Bonuszahlungen durch dem Transfer von Douglas Santos hoffen

Dem Hamburger SV winken womöglich zusätzliche Einnahmen aus dem Verkauf von Douglas Santos an Zenit St. Petersburg. Auf die zwölf Millionen Sockelablöse für den brasilianischen Abwehrspieler könnten erfolgsabhängige Bonuszahlungen folgen.

Nach Informationen der "Sport Bild" muss der russische Klub für jede Meisterschaft innerhalb der fünfjährigen Vertragslaufzeit von Santos 500.000 Euro an den HSV überweisen.

Dass Zenit in den kommenden Jahren den ein oder anderen Liga-Titel gewinnt, ist nicht unwahrscheinlich. In der neuen Saison gehört der Titelverteidiger wieder zu den Favoriten in der Premier Liga. Nach sieben Spieltagen liegt Zenit punktgleich mit Spitzenreiter FK Krasnodar auf Rang fünf.

Zusätzlich zum Meister-Bonus würden die Hamburger auch von einem guten Abschneiden Zenits in der Champions League profitieren. Bei jedem Einzug in die K.O.-Runde der Königsklasse wären weitere 500.000 Euro fällig. Gedeckelt sind die Bonuszahlungen im Vertrag der beiden Klubs auf drei Millionen Euro.

Die einzige Bedingung für die Erfolgs-Boni: Santos muss 50 Prozent aller Spiele absolvieren. Das dürfte aber kein Problem darstellen. In den ersten sieben Liga-Partien kam der Ex-Hamburger jeweils über die volle Distanz zum Einsatz.

Die Rothosen werden in den kommenden Jahren also Zenit die Daumen drücken. Mit den Mehreinnahmen könnte der Zweitliga-Spitzenreiter seine finanzielle Sanierung vorantreiben.