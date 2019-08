Schulz rechnet mit "extra-motivierten" Berlinern

Stuart Franklin, getty

Nico Schulz spielt seine erste Saison beim BVB

BVB-Neuzugang Nico Schulz rechnet am Samstagabend beim Gastspiel in der Hauptstadt beim 1. FC Union Berlin (18:30 Uhr) mit einer besonders kniffligen Aufgabe für den Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund.

Der Linksverteidiger stellte im "Feiertagsmagazin" des BVB fest: "Wenn wir da auftreten, ist es für die Berliner natürlich eine Extra-Motivation. Die Fans genauso wie die Spieler. Das sind die Spiele, für die sie so lange gearbeitet haben."

Union Berlin ist bisher mit einer 0:4-Heimniederlage gegen RB Leipzig und einem 1:1-Remis beim FC Augsburg in seine erste Bundesliga-Saison gestartet und wird die Schwarz-Gelben am 3. Spieltag erneut vor ausverkaufter Kulisse empfangen.

Für Schulz selbst ist die Reise in seine Heimatstadt ohnehin etwas besonderes. Der 26-Jährige verbrachte seine gesamte Kindheit in Berlin und reifte dort auch bei Hertha BSC zum Bundesliga-Spieler. Aus eigener Erfahrung kann Schulz daher auch von der Rivalität zum 1. FC Union Berlin berichten, gegen die der Linksfuß vor allem in den Nachwuchsklassen häufig gespielt hat.

Insgesamt hatte der Nationalspieler zwischen 2010 und 2015 bei der Hertha als Profi unter Vertrag gestanden, ehe er über die Stationen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim in diesem Sommer in Dortmund landete.

"Es ist ein cooler Klub mit einer coolen Fan-Szene. Das Stadion ist auch gut. Ein kleiner Kessel, aber trotzdem sehr laut", weiß Schulz vor der Auswärtshürde seiner Dortmunder in der Alten Försterei bestens über Union Berlin Bescheid. Nichtsdestotrotz wollen die Schwarz-Gelben die drei Punkte von den Eisernen mitnehmen, um sich die Tabellenführung in der Bundesliga zurückzuholen.