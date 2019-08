Arminia Bielefeld holt "erfahrenen" Spanier

unknown

Arminia Bielefeld freut sich über Neuzugang Pérez

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat zwei Tage vor Schließung des Transferfensters auf den langfristigen Ausfall von Abwehrchef Brian Behrendt reagiert.

Die Ostwestfalen verpflichteten am Samstag Innenverteidiger Alejandro Pérez Navarro vom spanischen Zweitligisten Sporting Gijon. Wie der Verein bekannt gab, unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf ein weiteres Jahr.

"Alejandro ist ein sehr erfahrener und schneller Verteidiger, der mit seiner Zweikampf- und Spielstärke gut zu unserer Spielphilosophie passt", sagte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus.

Pérez absolvierte bislang 108 Partien in der zweiten spanischen Liga, zweimal war er auch in der Priméra Division am Ball. Behrendt hatte sich in der Vorwoche einen Kreuzbandriss zugezogen.