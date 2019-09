Augustin wechselt von Leipzig nach Monaco

Matthias Kern, getty

Jean-Kévin Augustin verlässt RB Leipzig

Jean-Kévin Augustin verlässt den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Der Franzose wird für ein Jahr an die AS Monaco ausgeliehen, der französische Erstligist verfügt zudem über eine Kaufoption.

Das teilten die Leipziger am Sonntag mit, einen Tag vor dem Ende der Transferperiode. Ein Wechsel des Offensivspielers hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt. Verschiedene Medien spekulierten immer wieder über einen baldigen Abschied des ehemaligen PSG-Spielers. Neben der AS Monaco galten zuletzt auch der OGC Nizza sowie Vereine als der Premier League als mögliche Abnehmer.

"Mit ein wenig Traurigkeit müssen wir uns heute verabschieden. Ich wünschte, es hätte etwas besser funktioniert, aber ich möchte das Positive beibehalten", schrieb Augustin auf Instagram.

"Ich möchte dir danken, dass du immer hinter mir standest. Ich werde die gemeinsamen Jahren in schöner Erinnerung behalten", kündigte Augustin in seinem Post an.

Bereits in der vergangenen Saison hatte der wiederholt mit Disziplinlosigkeiten aufgefallene Augustin einen schweren Stand. In dieser Spielzeit kam der Franzose nicht mehr zum Einsatz, laborierte zudem an einer Sprunggelenksverletzung.

Der 22-Jährige, der bei RB noch einen Vertrag bis Sommer 2022 besitzt, war 2017 von Paris Saint-Germain nach Sachsen gewechselt. In 67 Pflichtspielen erzielte der Stürmer 20 Tore für RB.