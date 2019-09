Millionen-Forderung des FCA verhindert Max-Abschied

Alexander Hassenstein, getty

Philipp Max wird wohl beim FC Augsburg bleiben

Schon im letzten Sommer wollte Philipp Max den FC Augsburg verlassen. Damals wurden unter anderem der BVB und Top-Klubs aus dem Ausland mit dem Linksverteidiger in Verbindung gebracht. In diesem Sommer wurde der 25-Jährige unter anderem in Gladbach und bei Schalke 04 gehandelt. Zu einem Wechsel wird es aber wohl wieder nicht kommen.

Obwohl sich der BVB im Frühjahr vorzeitig aus dem Poker um Philipp Max verabschiedete, blieben dem Außenverteidiger noch genügend Optionen, um bei einem anderen Klub unterzukommen. Während das Interesse aus Liverpool und Barcelona nie bestätigt wurde, bemühten sich der FC Schalke und Borussia Mönchengladbach in den letzten Wochen wohl intensiver um den Silbermedaillen-Gewinner von Rio.

Allerdings führte die hohe Ablöseforderung des FC Augsburg letztlich dazu, dass sich die beiden Bundesligisten anderweitig umsahen. Nun deutet nach "kicker"-Informationen alles darauf hin, dass Max auch in der Saison 2019/20 weiterhin für den FCA aufläuft. Sofern nichts "Unerwartetes" mehr passiere, werde der Abwehrspieler beim Tabellen-16. der Bundesliga bleiben, schreibt das Blatt.

Der FC Augsburg fordert für Max eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro. Eine Summe, die andere Klubs abschreckte. Bislang habe es noch "kein einziges Kaufangebot für Max" gegeben, verriet Reuter der "Augsburger Allgemeinen".

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo peilte zwar ein Leihgeschäft an, wollte sich jedoch nicht auf eine anschließende Kaufverpflichtung einlassen. Daraufhin lehnte der FCA auch diese Offerte ab. Für eine einjährige Leihe hatte der FCA laut "kicker" vier Millionen Euro verlangt.