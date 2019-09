AS Rom bestätigt Mkhitaryan-Deal

Michael Regan, getty

Henrikh Mkhitaryan verlässt den FC Arsenal

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Henrikh Mkhitaryan verlässt den FC Arsenal nach anderthalb Jahren und wechselt zu AS Rom in die italienische Serie A. Die Gunners leihen den armenischen Nationalspieler für ein Jahr an die Roma aus.

"Der Wechsel ist für mich eine großartige Möglichkeit, um mit diesem tollen Klub ein neues Kapitel zu beginnen. Ich weiß, wofür dieser Verein steht und bin sicher, dass wir zusammen großartige Dinge erreichen können", äußerte sich der Armenier zu seinem Transfer.

Offensivspieler Mkhitaryan war im Sommer 2016 vom BVB für 42 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt und im Januar 2018 für 34 Millionen zu Arsenal weitergezogen. Für die Londoner schoss er in 39 Premier-League-Spielen neun Tore.

Rom nahm zudem Stürmer Nikola Kalinic unter Vertrag, der Kroate kommt ebenfalls auf Leihbasis von Atlético Madrid.