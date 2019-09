Mario Mandzukic vor Wechsel nach London?

Tullio M. Puglia, getty

Mario Mandzukic hat keine Zukunft bei Juventus Turin

Im Sommer-Transferfenster wurde Mario Mandzukic von Juventus Turin mit einem Wechsel zum FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Paris Saint-Germain und Manchester United in Verbindung gebracht. Der Kroate verblieb jedoch beim Serie-A-Klub. Ein Abschied im Winter wird aber schon jetzt konkreter.

Wie der "Mirror" berichtet, beschäftigt sich West Ham United mit einer Verpflichtung von Mandzukic. Der Stürmer stand demnach schon im Sommer auf dem Zettel der Hammers, ein Deal kam jedoch nicht zustande.

Im Winter will der Premier-League-Klub offenbar einen neuen Vorstoß wagen. Nach den Abgängen von Chicharito, Marko Arnautovic und Andy Carroll ist West Ham im Angriff dünn besetzt. Sollte ein Deal tatsächlich über die Bühne gehen, würde Mandzukic mit Ex-Frankfurt-Torjäger Sébastien Haller um einen Platz im Sturmzentrum konkurrieren.

Bei Juventus hat Mandzukic wohl keine Zukunft mehr. Der Stürmer wurde in dieser Saison von Coach Maurizio Sarri noch nicht berücksichtigt. Außerdem gehört der kroatische Nationalspieler nicht zum Champions-League-Aufgebot der Bianconeri.

In den vergangenen Wochen wurde der ehemalige Bundesliga-Stürmer immer wieder mit einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus in Verbindung gebracht. Bayern-Coach Niko Kovac wollte seinen Landsmann nach München lotsen, scheiterte aber am Veto der Chefetage. Auch bei Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wurde der Kroate gehandelt.