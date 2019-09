Lewandowski wütet: "Haben eine Lehrstunde erhalten"

Francois Nel, getty

Enttäuschende Länderspielreise: Robert Lewandowski vom FC Bayern

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat nach einer enttäuschenden Länderspielreise mit Polens Fußball-Nationalmannschaft deutliche Kritik an seinen Teamkollegen geübt.

"Das war eine Zusammenkunft der Nationalmannschaft, aus der wir unsere Schlüsse ziehen müssen. Wir haben eine Lehrstunde erhalten. Wir müssen unseren eigenen Kopf haben, unabhängig davon, was jemand erzählt", sagte Lewandowski nach dem 0:0 gegen Österreich am Montag im Gespräch mit "Przeglad Sportowy". Am Freitag hatten die Polen in Slowenien mit 0:2 verloren.

Lewandowski zeigte sich unzufrieden mit der Mentalität der Bialo-Czerwoni: "Es ist eine Denkweise eingetreten, die besagte, dass wir schon genügend Punkte haben und es schon irgendwie klappen wird. Doch dieses 'Es wird schon irgendwie klappen', funktioniert nicht und wird in Polen nie funktionieren. Wir müssen immer mit der Einstellung zu den Länderspielen anreisen, dass es schwer wird die nächsten Punkte zu holen. In Slowenien haben wir eine kalte Dusche bekommen, glücklicherweise haben wir immer noch alles selbst in der Hand."

Auch die Spielweise unter Trainer Jerzy Brzeczek gefällt Lewandowski nicht. "Solche Spiele kosten sehr viel Kraft. Ich würde mir wünschen, dass unser Spiel viel schöner und flüssiger aussieht. Der Kampf, die Leidenschaft müssen immer da sein, das ist eine Voraussetzung. Aber es sollte alles besser aussehen. Unser Spiel schwankt sogar bei den Konterversuchen, dadurch quälen wir uns. Das muss alles besser werden", sagte der 31-Jährige.